Нюкасъл и Челси завършиха наравно в зрелищен мач от Висшата лига

20 Декември, 2025 16:51 548 0

  • висша лига-
  • нюкасъл-
  • челси-
  • ник волтемаде

Нюкасъл пропиля два гола преднина и стигна само до точка срещу Челси

Нюкасъл и Челси завършиха наравно в зрелищен мач от Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ник Волтемаде отбеляза два гола, но Нюкасъл пропиля преднината си през второто полувреме и стигна само до равенство 2:2 срещу Челси в първи мач от 17-ия кръг на английското първенство по футбол, предаде БТА.

Волтемаде си отбеляза автогол за загуба с 0:1 срещу регионалния съперник Съндърланд в миналия кръг, но днес германският национал се реваншира. Той се разписа в четвъртата и 20-ата минута за Нюкасъл, който обаче не успя да задържи преднината си след полувремето.

Рийс Джеймс намали за Челси от пряксвободен удар в 49-ата минута, а Жоао Педро се възползва от грешка в защитата на домакините и бе точен за 2:2 след малко повече от час игра. Така "сините" продължиха серията си без поражение в трети пореден мач и заемат четвъртата позиция с 29 точки. Нюкасъл е шест по-малко на 11-о място.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
