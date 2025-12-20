Нюкасъл и Челси завършиха наравно в зрелищен мач от Висшата лига

Ник Волтемаде отбеляза два гола, но Нюкасъл пропиля преднината си през второто полувреме и стигна само до равенство 2:2 срещу Челси в първи мач от 17-ия кръг на английското първенство по футбол, предаде БТА.

Волтемаде си отбеляза автогол за загуба с 0:1 срещу регионалния съперник Съндърланд в миналия кръг, но днес германският национал се реваншира. Той се разписа в четвъртата и 20-ата минута за Нюкасъл, който обаче не успя да задържи преднината си след полувремето.

Рийс Джеймс намали за Челси от пряксвободен удар в 49-ата минута, а Жоао Педро се възползва от грешка в защитата на домакините и бе точен за 2:2 след малко повече от час игра. Така "сините" продължиха серията си без поражение в трети пореден мач и заемат четвъртата позиция с 29 точки. Нюкасъл е шест по-малко на 11-о място.