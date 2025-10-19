Новини
Спорт »
Световен футбол »
Наказаха треньора на Барселона заради скандален жест

Наказаха треньора на Барселона заради скандален жест

19 Октомври, 2025 13:53 898 9

  • ла лига-
  • ханзи флик-
  • барселона-
  • ел класико

Флик няма да има право да води Барселона в предстоящото Ел Класико срещу Реал

Наказаха треньора на Барселона заради скандален жест - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ханзи Флик, който неведнъж е обещавал да се въздържа от коментари за съдиите, този път не успя да удържи на думата си.

След спорно решение на един от най-противоречивите арбитри в Испания – Хесус Хил Мансано, германският треньор на Барселона бе изгонен с червен картон в края на първото полувреме. Вместо да запази спокойствие, Флик избухна, напусна резервната скамейка и продължи да гледа срещата от тунела, видимо разгневен, пише Sportal.bg.

Барселона спечели с 2:1 над Жирона благодарение на гол на Роналд Араухо, но радостта от победата бе засенчена от поведението на Флик. Треньорът отпразнува попадението с жест, насочен към съдията, който бе възприет като обиден и неприличен.

Последиците не закъсняха – наказанието е тежко, но очаквано: Ханзи Флик няма да има право да води Барселона в предстоящото Ел Класико срещу Реал Мадрид на „Сантяго Бернабеу“.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    7 1 Отговор
    какъв жест пък толкова може да е направил хер Флик

    Коментиран от #2

    13:55 19.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ами изгледай видеото❗

    Коментиран от #4

    14:03 19.10.2025

  • 3 гост

    7 1 Отговор
    Мансано е наистина доста противоречив съдия,,,какво пък и Флик е човека като нас и той има право да изрази емоцията си....заключенията да си ги прави съдията..

    Коментиран от #5

    14:03 19.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Не е този от снимката😉

    14:04 19.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    После що пеели:
    " Съдяята, съдияяята, съдията ПЕ .....❗"

    14:06 19.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    🤣🤣🤣
    Помним Жозе!
    След подобно наказание, фен отстъпи мястото си от първия ред точно зад скамейката на треньорите!
    А съдиите нямаше какво да направят...
    После уточниха наказанието- да не е в сектора, а тогава камери показаха помощника му със слушалка, а той с телефон в ръка от другия сектор🤣
    После

    14:11 19.10.2025

  • 7 Факти

    1 2 Отговор
    В тази статия няма грам истина. Флик получи втори жълт и съответно червен картон защото аплодираше иронично малкото добавено време. Още тогава стана ясно, че ще пропусне Класикото. Въпросният жест дойде минута по-късно когато Араухо вкара победния гол. Жестът няма нищо общо с наказанието. Между другото този съдия е известен с това, че винаги работи срещу Барса и в полза на Реал.

    14:30 19.10.2025

  • 8 Преиграл

    2 0 Отговор
    като при уговорен, приятелски “мач”. Квито са 2/3 от мачовете на Фарса в ЛаЛига. После що нямали дори полуфинал в Лига Европа след ПлатиМи

    14:39 19.10.2025

  • 9 Стефи Жилиев

    1 0 Отговор
    Се е преработиш тука. Иначе П.рца да се оплаква от съдии е мега наглост!

    14:41 19.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ