Наказаха треньора на Барселона заради скандален жест

Ханзи Флик, който неведнъж е обещавал да се въздържа от коментари за съдиите, този път не успя да удържи на думата си.

След спорно решение на един от най-противоречивите арбитри в Испания – Хесус Хил Мансано, германският треньор на Барселона бе изгонен с червен картон в края на първото полувреме. Вместо да запази спокойствие, Флик избухна, напусна резервната скамейка и продължи да гледа срещата от тунела, видимо разгневен, пише Sportal.bg.

Барселона спечели с 2:1 над Жирона благодарение на гол на Роналд Араухо, но радостта от победата бе засенчена от поведението на Флик. Треньорът отпразнува попадението с жест, насочен към съдията, който бе възприет като обиден и неприличен.

Последиците не закъсняха – наказанието е тежко, но очаквано: Ханзи Флик няма да има право да води Барселона в предстоящото Ел Класико срещу Реал Мадрид на „Сантяго Бернабеу“.

Flick mandando a mamar al árbitro y Raphinha diciendo “hijo de puta” es el mejor clip del año pic.twitter.com/UMfHurmez9 — Jeff (@JeffFcb14) October 18, 2025