С гол в добавеното време Роналд Араухо донесе победа на Барса

Барселона се върна на върха във временното класиране в испанското футболно първенство след домакински успех с 2:1 над Жирона в среща от деветия кръг, предаде БТА.

В герой за каталунския гранд се превърна Роналд Араухо, който отбеляза победното попадение в третата минута на добавеното време. Барселона събра 22 точки в челото, а вторият Реал Мадрид има 21 точки и мач по-малко, като голямото дерби между двата тима в Ла Лига предстои на 26 октомври. Тимът на Жирона е предпоследен, 19-и в подреждането с едва 6 точки в актива си.

Двата състава си размениха по едно попадение в първите двайсетина минути на мача, като домакините поведоха с гол на Педри в 13-ата минута, а в 20-ата Аксел Витсел изравни за Жирона. Полузащитникът на каталунците Педри направи чудесен пробив, който завърши с точен удар за 1:0, а Витсел получи топката от Арнау Мартинес и реализира красиво попадение за 1:1.

И двата тима имаха възможност да поведат в следващите минути, като в 26-ата Пауло Гасанига стражът на гостите спря изстрел на Френки де Йонг, а в 30-ата Маркъс Рашфорд удари греда за Барселона. Ламин Ямал също можеше да се разпише в 37-ата минута, но защитата на Жирона успя да се справи, а в 41-ата Витсел пропусна шанс да отбележи втори гол, пращайки топката вляво от вратата на домакините.

В 52-ата минута последва нова греда за Барселона след изстрел на Фермин Лопес и пак той пет минути по-късно бе близо до второ попадение за каталунския гранд, но Гасанига се намеси навреме. Рашфорд можеше на два пъти - в 65-ата и 66-ата да донесе преднина за домакините, но пропусна, а протестите му за дузпа в 71-ата минута не бяха уважени.

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик бе изгонен с червен картон в 90-ата минута, а три по-късно футболистите му тържествуваха, след като уругвайският национал Араухо отбеляза победния гол.