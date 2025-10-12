Новини
Селекционерът на Турция се извини на българските фенове

12 Октомври, 2025 10:43

Преди началото на второто полувреме направихме някои корекции в съблекалнята

Селекционерът на Турция се извини на българските фенове - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела се извини на българските фенове след победата на южните ни съседи над "трикольорите" с 6:1. Италианският специалист, който постигна първа победа за турския национален отбор като гост на България, сподели, че радостта на неговите футболисти след шестия гол е била прекалена, но за тях е било важно да изравнят головата си разлика с Грузия.

"Преди началото на второто полувреме направихме някои корекции в съблекалнята. След това бързо отбелязахме головете. След гола за 6:1 се зарадвахме малко прекалено. Искам да кажа на българските фенове "Извинете ни". За нас беше много важно да отбележим шест гола. Благодарение на този мач изравнихме головата разлика с Грузия", каза Самолетчето на пресконференцията си след мача.

Турция стигна до разгромната си победа с пет попадения през второто полувреме. Отборът на Монтела заема второ място в група Е с шест точки и голова разлика 9:9. Грузия е трети с три и голова разлика 5:5. Двата отбора се изправят един срещу друг в следващия кръг от квалификациите. България гостува на Испания във Валядолид.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това звучи

    11 2 Отговор
    като сръбско извинение че са видяли НЕВИДИМИЯТ

    10:48 12.10.2025

  • 2 Никога

    42 1 Отговор
    Преди не съм мислел, че ще сме отбор с , който си оправят головата разлика. Жалкари !

    10:48 12.10.2025

  • 3 Мдаа!🤔

    44 0 Отговор
    Ами не е нужно да се извинява, че отборът му играе срещу куп несретници! Нашият треньор дължи извинение, да не говорим за футболистите!☹️

    10:49 12.10.2025

  • 4 Данчо

    33 0 Отговор
    Бяхме в положението на боксова круша.

    10:49 12.10.2025

  • 5 Гонзо

    23 1 Отговор
    Следващия път сме в групата Андора Лихтенщайн Малта ,може и да се класираме

    Коментиран от #8

    10:51 12.10.2025

  • 6 Математик

    19 1 Отговор
    Трябва да се радваме... Аз очаквах да паднем с повече.

    10:51 12.10.2025

  • 7 Въпросче

    29 0 Отговор
    Има ли още балъци, които се интересуват от футбол? Това вече е начин за влагане на крадените пари на шейхове и олигарси, а не играта на народа отпреди половин век.

    10:53 12.10.2025

  • 8 пак не вярвам

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гонзо":

    да успеем…

    Коментиран от #10

    10:53 12.10.2025

  • 9 Каквито са ни

    28 0 Отговор
    Политиците ,милиционерите прукорорите и съдиите ,такива са ни и футболистите

    10:53 12.10.2025

  • 10 Гонзо

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "пак не вярвам":

    Писах Може ,не е сигурно

    10:54 12.10.2025

  • 11 БгРеалист

    13 0 Отговор
    кажи на Бг треньора, че си го разкрил, второто полувреме го направи за смях тоя некадърник с тия дълги пасове, питай го къде му е защитата, къде халфовете и защо нямаха сили да бягат ..............

    10:57 12.10.2025

  • 12 Ха-ха

    11 1 Отговор
    Това е волвйболвн резултат. Очевидно им разлика да си в чалготеката 24/7 и да играеш истински футбол. Ако бяха събрали от кварталите любители футболисти, щяха да паднат с по-малко! Гаранция на 100%!

    11:01 12.10.2025

  • 13 Ако не беше автогола всичко е ОК цитат

    6 0 Отговор
    Така каза треньора...
    ...мъдър човек е Гонзо...

    11:06 12.10.2025

  • 14 Край

    11 1 Отговор
    1980 г. Берое -Фенербахче в Стара Загора - 2:1. Коменататорът с равен глас - Това е нормално предвид разликата в класите на двата отбора. Малко преди това Берое бие Фенербахче в Истанбул с 1 на 0. Да бием турци на футбол беше нещо напълно в реда на нещата и даже не беше тръпка. Къде БЯХМЕ къде сме сега ....

    Коментиран от #15, #16

    11:07 12.10.2025

  • 15 Побеждавали...

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "Край":

    ... сме комшиите, но нямаше банани по магазините!!! Така че имаме развитие!!!

    11:10 12.10.2025

  • 16 Хе!

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Край":

    Тогава в Берое е имало здезди като Петков! Още в онова време му бе разрешено да играе в Европа, макар и в напреднала възраст!

    11:13 12.10.2025

  • 17 Не разбирам!

    7 0 Отговор
    Искрено ли се извинява или като пожеланията на Иво Сиромахов към Слави и Тошко!? Някакъв италиански хумор! Уж се извинява, а - ,,Извинявайте, но трябваше да си оправим головата разлика и я изравним с тази на Грузия!" Значи, ние сме на терена, за да си оправят хората головата разлика....!?!?!!!

    11:17 12.10.2025

  • 18 Тома

    10 0 Отговор
    Я оставете националния отбор ами гордеите се че бати гонзо инжинера със седми клас и незавършен осми е представител в уефа за да даде своя опит как се стига дъното

    11:17 12.10.2025

  • 19 Фактъ

    7 0 Отговор
    Кумецът на Банкята е треньор ! Надменен , неуважителен , неможач . Казвам го от първо лице . Работи само , около два - три месеца в годината . С този е връзкар толкова .

    11:21 12.10.2025

  • 20 Камион

    9 0 Отговор
    Бях на стадиона, скоро не бях ходил.
    Все едно играха професионален отбор срещу деца от махалата.
    Турците имаха по над 15-20 паса без грешка, нашите макс 4-5.
    Пълна трагедия.
    Не вярвах, че са толкова зле, колкото чух, че са…. Докато не го видях с очите си.
    Тотален срив, само оправдания…

    11:33 12.10.2025

  • 21 анализиращ

    2 0 Отговор
    Този резултат е красноречиво доказатество за това, че решенията у нас се вземат, не с разум и мъдрост, а с клубни пристрастия! Още по лошото е, че това явление е дълбоко вкоренено в масовият ни манталитет и не би могло лесно да бъде изкоренено!

    11:34 12.10.2025

  • 22 батВесо

    0 1 Отговор
    Стига сме се жалвали, реалният резултат всъщност е 2:5, което не е чак толкова зле.

    11:36 12.10.2025

  • 23 Българин

    4 0 Отговор
    Националният ни отбор е като националното народно събрание на народните изедници.

    Коментиран от #26

    11:38 12.10.2025

  • 24 фен на Бербатов

    1 0 Отговор
    Футболът привлича много привърженици, но когато е истинска битка между спортисти от висока класа. В този смисъл наистина не разбирам нашите фенове, които пилеят време и емоции за тази посредственост, наречена "български футбол". Спомням си преди време, след подобна позорна загуба, някой написа, че нашите футболисти се държали на игрището като "Разсеяни интелектуалци в Хайд парк". Извинявам се на феновете, но и тук има нужда от пресичане на мафиотски интереси, след което да дойдат истински лидери.

    11:42 12.10.2025

  • 25 Иван Грозни

    1 0 Отговор
    Само боко може да вкарва по 5-6 гола на противника.

    11:43 12.10.2025

  • 26 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Националният ни отбор е като поколението след 1990

    11:47 12.10.2025

