Селекционерът на Турция се извини на българските фенове

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела се извини на българските фенове след победата на южните ни съседи над "трикольорите" с 6:1. Италианският специалист, който постигна първа победа за турския национален отбор като гост на България, сподели, че радостта на неговите футболисти след шестия гол е била прекалена, но за тях е било важно да изравнят головата си разлика с Грузия.

"Преди началото на второто полувреме направихме някои корекции в съблекалнята. След това бързо отбелязахме головете. След гола за 6:1 се зарадвахме малко прекалено. Искам да кажа на българските фенове "Извинете ни". За нас беше много важно да отбележим шест гола. Благодарение на този мач изравнихме головата разлика с Грузия", каза Самолетчето на пресконференцията си след мача.

Турция стигна до разгромната си победа с пет попадения през второто полувреме. Отборът на Монтела заема второ място в група Е с шест точки и голова разлика 9:9. Грузия е трети с три и голова разлика 5:5. Двата отбора се изправят един срещу друг в следващия кръг от квалификациите. България гостува на Испания във Валядолид.