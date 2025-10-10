Новини
Александър Димитров: Трябва да печелиш, за да те уважават

10 Октомври, 2025 22:03 482 3

  • александър димитров-
  • национален отбор-
  • футбол

Искам да поздравя Карлос Насар, който е световен шампион, не само по титли, но и по манталитет

Александър Димитров: Трябва да печелиш, за да те уважават - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на националния отбор на България Александър Димитров даде пресконференция и сподели очакванията си преди важния двубой на "лъвовете" с Турция в груповата фаза за световните квалификации.

"Искам да поздравя Карлос Насар, който е световен шампион, не само по титли, но и по манталитет. Такива хора са пример за нас. Групата е изключително тежка. Първите три места са много равностойни противници. Очаква ни много тежък мач срещу едни много класни и силни противници, към които подхождаме с уважение. Сигурни сме, че нашите състезатели ще дадат всичко от себе си, за да се представят добре и да дадат максимума на своите възможности", започна той.

"Ще се опитаме да сме много по-агресивни и да излезем да играем по-напред, като опитаме да притиснем и затрудним максимално противника. Надяваме се утре да видим начина, по който сме работили. Искате да помогнете на колегата Монтела. Ясно е, че Турция разполага с много силни футболисти. Ако подходиш индивидуално към някого, друг може да те изненада. Важна е отборната игра, отколкото индивидуалното покритие. Арда Гюлер е голямата звезда и моторът, и много неща се градят около него, но дори и да го обезвредим, могат да дойдат опасности от други футболисти", продължи националният селекционер.

"Няма значение кой е капитан, искам всеки да е лидер, просто лентата ще я носи един, но искам всеки да е с тази мисъл. Поздравления за Станимир Стоилов и това, което прави в Гьозтепе. Той е гордост за треньорската гилдия. Гледах негово интервю, знаем колко е силен турският футбол. Имахме клипове с играта на волейболните национали – посрещане, интервюта и т.н. Трябва добър колектив и среда, за да могат играчите да дават максимума си", добави специалистът.

"Тренирахме в трудни условия в Правец. Никой не даде задна и нямаше отказване, и мрънкане. Бяха страхотни досега, важното е и какво ще направим утре. Добра работа свършиха, въпреки тежките метеорологични условия. Надявам се един ден да достигнем тези велики спортисти и да върнем футбола там където трябва. Трябва да печелиш, за да спечелиш уважение. Трябва да победиш отбори като Турция", завърши Александър Димитров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 така е сашко

    3 0 Отговор
    Трябва да печелиш кинти,
    за да те уважават кифлите
    да пускат
    да ги гризваш

    22:07 10.10.2025

  • 2 ГОЛЯМ СМЯХ

    0 0 Отговор
    Ще гледаме поредния резил и поредната загуба. Гонзо после какво ще правим?

    22:45 10.10.2025

  • 3 Мдаааа

    0 0 Отговор
    Твоя ментор бокича печели всяка година ,при ветераните .
    За това ли го уважаваш толкова

    22:52 10.10.2025

