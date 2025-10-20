Новини
Спорт »
Световен футбол »
ПАОК оглави гръцката Суперлига след триумф над АЕК – Десподов влезе като резерва

20 Октомври, 2025 08:06 457 1

Българинът се появи на терена в 71-вата минута

ПАОК оглави гръцката Суперлига след триумф над АЕК – Десподов влезе като резерва - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ПАОК, с Десподов в състава, извоюва ценна победа с 2:0 като гост на АЕК Атина в дербито от седмия кръг на гръцката Суперлига.

С този успех „черно-белите“ се изкачиха на върха в класирането, събирайки 17 точки – с една повече от преследвачите си и оставяйки АЕК на третата позиция.

Десподов стартира срещата на резервната скамейка, но се появи на терена в 71-вата минута, за да помогне на съотборниците си да задържат преднината и да затворят мача с хладнокръвие.

Първият гол падна буквално в последните секунди на първата част – Абдул Рахман Баба се възползва от прецизно подаване на Андрия Живкович и разпечата вратата на домакините. Само три минути след подновяването на играта Янис Константелиас удвои аванса на ПАОК, с което на практика предреши изхода на сблъсъка.

Драмата за АЕК се задълбочи в 86-ата минута, когато Харолд Мукуди получи директен червен картон и остави отбора си с човек по-малко до края на срещата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганьо

    0 1 Отговор
    Капитанът на националите вечната резерва, Домусчиев е виновен сигурно...

    08:20 20.10.2025

