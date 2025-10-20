Новини
Малена Замфирова получи ново международно признание

20 Октомври, 2025 14:04 337 2

Феновете избраха българската сноубордистка за номер 1 във виртуална Световна купа

Малена Замфирова получи ново международно признание - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Голямата ни звезда при жените в сноуборда Малена Замфирова получи поредното страхотно международно признание. Феновете на алпийския сноуборд от цял свят гласуваха за българката и тя спечели виртуалната Световна купа на FIS Snowboarding в Instagram.

В големия финал любителите на този атрактивен спорт дадоха своя глас за Малена, а втора остана легендарната Рамона Хофмайстер. През септември в българския финал на виртуалната Световна купа при мъжете феновете избраха първи да е Радослав Янков, а втори Тервел Замфиров.

При жените сега на трето място е двукратната олимпийска шампионка в алпийския сноуборд Естер Ледецка (Чехия), която надви в малкия финал Жасмин Корати (Италия).

В началото на месеца Малена Замфирова триумфира в 10-тото зимно издание на наградата „Пьотр Нуровски“ на Европейските олимпийски комитети (ЕОК).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шири

    0 1 Отговор
    Ура,другари!

    14:10 20.10.2025

  • 2 !!!?

    2 0 Отговор
    Браво !
    Млада България върви напред въпреки всичко !!!?

    14:21 20.10.2025

