Владимир Зографски с убедително представяне в квалификациите на Световната купа по ски скок в Клингентал

13 Декември, 2025 12:09 502 0

Същинското състезание ще се проведе днес от 16:45 часа

Владимир Зографски с убедително представяне в квалификациите на Световната купа по ски скок в Клингентал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският ас в ски скока Владимир Зографски демонстрира стабилна форма и безапелационно си осигури място сред най-добрите в квалификационния кръг на престижната Световна купа в германския зимен център Клингентал.

Родният състезател се нареди на 27-а позиция, след като постигна скок от 125,5 метра, който му донесе 120 точки – резултат, гарантиращ му участие в основната надпревара.

В оспорваната квалификация сили премериха общо 64 елитни скачачи, но само първите 50 получиха правото да се борят за отличията в същинското състезание, което ще се проведе днес от 16:45 часа българско време.

Германската публика имаше повод за радост, след като местният фаворит Филип Раймунд триумфира с впечатляващ скок от 139,5 метра и актив от 143,5 точки. Словенецът Домен Превц се нареди втори с опит от 135,5 метра и 140,6 точки, а японският майстор на шанцата Рьою Кобаяши зае третото място със скок от 137,5 метра и 138,1 точки.

Очакванията за днешния старт са високи, а феновете на ски скока ще следят с интерес представянето на Зографски, който отново ще се изправи срещу световния елит на голямата шанца в Клингентал.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
