Българските сноубордисти отпаднаха в квалификациите на Световната купа в Кортина д’Ампецо

Българските надежди в сноуборда не успяха да се класират за директните елиминации на престижния старт от Световната купа, който се провежда в италианския зимен курорт Кортина д’Ампецо.

В надпреварата при дамите Малена Замфирова стартира обещаващо, като записа най-добро време по синьото трасе – 36.75 секунди. Във втория манш обаче, по червеното трасе, тя финишира за 50.52 секунди, което я нареди на 32-ро място в крайното класиране на квалификациите и я остави извън борбата за медалите в паралелния гигантски слалом.

Другата българска участничка, Теодора Пенчева, приключи участието си още след първия манш.

Най-силно представяне при жените демонстрира японката Цубаки Мики, която оглави квалификациите.

При мъжете петима българи се включиха в битката за осминафиналите, но никой от тях не успя да премине напред.

Радослав Янков, един от най-опитните ни състезатели, даде седмо време по червеното трасе (35.44 секунди) в първия манш, но в крайна сметка остана 22-ри, на 2.30 секунди зад лидера – италианеца Аарон Марч.

Тервел Замфиров, Петър Гергьовски и Кристиан Георгиев се наредиха съответно на 26-а, 27-а и 28-а позиция, докато Александър Кръшняк отпадна след първия манш.

Финалните битки в паралелния гигантски слалом при мъжете и жените ще се проведат тази вечер, като българското участие приключи на етап квалификации.