Карлос Сайнц получи наказание след инцидент в Гран при на САЩ – ще стартира назад в Мексико

Уикендът на Формула 1 в Остин, Тексас, завърши с горчив привкус за пилота на „Уилямс Рейсинг“ Карлос Сайнц. След напрегнат сблъсък с Андреа Кими Антонели от „Мерцедес“ по време на седмата обиколка, испанецът ще трябва да понесе сериозни последствия в следващото състезание.

Още в началото на надпреварата двамата състезатели влязоха в ожесточена битка за позиция. В 15-ия завой Сайнц направи смел опит за изпреварване, но контактът между болидите бе неизбежен. В резултат на инцидента Антонели бе изтласкан извън трасето и се върна на пистата едва в дъното на колоната, докато Сайнц отпадна преждевременно от надпреварата.

След внимателно разглеждане на ситуацията и изслушване на двете страни, стюардите на FIA отсъдиха, че вината за катастрофата лежи върху Сайнц. Наказанието не закъсня – пет места назад на стартовата решетка за Гран при на Мексико и две наказателни точки към състезателния му лиценз.

„Отвън всичко изглежда много по-драматично, отколкото се усеща в кокпита“, коментира разочарованият Сайнц след състезанието.

От своя страна, Антонели сподели: „Не вярвам, че той щеше да вземе завоя, дори и без контакт. Опитах се да му оставя повече пространство, но в крайна сметка бях избутан от трасето. Жалко, но гледаме напред.“