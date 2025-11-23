Новини
Обрат: Макларън с двойна дисквалификация в Лас Вегас!

23 Ноември, 2025 12:27 1 670 5

Сезонът във Формула 1 навлиза в решителната си фаза

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Обрат във Формула 1 след Гран при на Лас Вегас! Официално бе потвърдено, че двамата пилоти на Макларън – Ландо Норис и Оскар Пиастри – са дисквалифицирани от надпреварата заради техническо нарушение, свързано с дебелината на дървената дъска под болидите им. Така техните впечатляващи второ и четвърто място остават само спомен, а точките им се анулират.

Този инцидент не е прецедент през сезона – по-рано подобни санкции бяха наложени и на пилоти от Ферари, включително Шарл Льоклер и Люис Хамилтън, които бяха отстранени от Гран при на Китай. Нико Хюлкенберг също изпита горчивината на дисквалификацията в Бахрейн.

Големият победител от развоя на събитията в Лас Вегас е Макс Верстапен от Ред Бул. Благодарение на наказанията за Макларън, холандският ас скъсява дистанцията до Норис в генералното класиране – разликата вече е само 24 точки, вместо първоначалните 42. Това вдъхва нов живот в битката за титлата, която ще се реши в оставащите два кръга.

Актуално класиране при пилотите след Лас Вегас:

1. Ландо Норис – 390 точки

2. Оскар Пиастри – 366 точки

3. Макс Верстапен – 366 точки


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    16 5 Отговор
    Ф-1 отдавна е ПРОСТО БИЗНЕС❗

    12:29 23.11.2025

  • 2 С200

    6 2 Отговор
    Тук щяха да ги глобят за несъобразена скорост и да им конфискуват болидите.

    12:35 23.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Скука

    5 3 Отговор
    След първия завой шоуто нарецено ф1, трябва да се прекратява и ползите ще са очевидни.

    13:44 23.11.2025

  • 5 Някой

    9 4 Отговор
    Макларън заслужават да загубят титлата при пилотите. Да имат най-добрата кола, но все още да не са спечелили титлата си е диагноза. Но така е - с двама посредствени пилоти няма как да стане. Верстапен, без да съм му фен, е поне 3 класи и над двамата пилота на Макларън. С много по-слаб автомобил ги побеждава редовно. Заслужава 5-та титла.

    14:36 23.11.2025

