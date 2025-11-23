Обрат: Макларън с двойна дисквалификация в Лас Вегас!

Обрат във Формула 1 след Гран при на Лас Вегас! Официално бе потвърдено, че двамата пилоти на Макларън – Ландо Норис и Оскар Пиастри – са дисквалифицирани от надпреварата заради техническо нарушение, свързано с дебелината на дървената дъска под болидите им. Така техните впечатляващи второ и четвърто място остават само спомен, а точките им се анулират.

Този инцидент не е прецедент през сезона – по-рано подобни санкции бяха наложени и на пилоти от Ферари, включително Шарл Льоклер и Люис Хамилтън, които бяха отстранени от Гран при на Китай. Нико Хюлкенберг също изпита горчивината на дисквалификацията в Бахрейн.

Големият победител от развоя на събитията в Лас Вегас е Макс Верстапен от Ред Бул. Благодарение на наказанията за Макларън, холандският ас скъсява дистанцията до Норис в генералното класиране – разликата вече е само 24 точки, вместо първоначалните 42. Това вдъхва нов живот в битката за титлата, която ще се реши в оставащите два кръга.

Актуално класиране при пилотите след Лас Вегас:

1. Ландо Норис – 390 точки

2. Оскар Пиастри – 366 точки

3. Макс Верстапен – 366 точки