Мерцедес разтърси феновете с първия рев на своя F1 двигател за 2026

Мерцедес разкри звука на своя изцяло нов двигател, който ще дебютира във Формула 1 през 2026 година. Германският гигант последва стъпките на Хонда, като публикува аудиозапис, който разпали страстите сред феновете и експертите в света на моторните спортове.

Сезон 2026 бележи началото на революционни промени във Формула 1. Очакват се коренно различни технически регулации, които ще засегнат както шаситата, така и задвижващите системи.

Мнозина анализатори предвиждат, че германският тим и неговите партньори ще бъдат сред фаворитите, благодарение на иновациите и опита си. В новия цикъл на Формула 1, Мерцедес ще продължи да снабдява с двигатели традиционните си клиенти – Макларън и Уилямс.

Любопитна новина е, че Алпин ще се откаже от статута си на заводски отбор по отношение на задвижващите системи и също ще се присъедини към клиентите на Мерцедес, което допълнително засилва позициите на германския производител.

С оглушителния рев на новия си агрегат, Мерцедес не само даде заявка за бъдещи успехи, но и разпали въображението на феновете по целия свят.