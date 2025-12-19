Мерцедес разтърси феновете с първия рев на своя F1 двигател за 2026

Мерцедес разкри звука на своя изцяло нов двигател, който ще дебютира във Формула 1 през 2026 година. Германският гигант последва стъпките на Хонда, като публикува аудиозапис, който разпали страстите сред феновете и експертите в света на моторните спортове.
Сезон 2026 бележи началото на революционни промени във Формула 1. Очакват се коренно различни технически регулации, които ще засегнат както шаситата, така и задвижващите системи.
Мнозина анализатори предвиждат, че германският тим и неговите партньори ще бъдат сред фаворитите, благодарение на иновациите и опита си. В новия цикъл на Формула 1, Мерцедес ще продължи да снабдява с двигатели традиционните си клиенти – Макларън и Уилямс.
Любопитна новина е, че Алпин ще се откаже от статута си на заводски отбор по отношение на задвижващите системи и също ще се присъедини към клиентите на Мерцедес, което допълнително засилва позициите на германския производител.
С оглушителния рев на новия си агрегат, Мерцедес не само даде заявка за бъдещи успехи, но и разпали въображението на феновете по целия свят.
