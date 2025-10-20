Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бъдещето на Игор Тудор в Ювентус виси на косъм: Два ключови двубоя решават съдбата му

Бъдещето на Игор Тудор в Ювентус виси на косъм: Два ключови двубоя решават съдбата му

20 Октомври, 2025 15:03 405 0

  • игор тудор-
  • старши треньор -
  • ювентус-
  • роберто манчини-
  • рафаеле паладино-
  • лучано спалети-
  • тиаго мота -
  • торино-
  • италия-
  • реал мадрид-
  • лацио

Торинският гранд се намира в труден период, след като вече шест поредни срещи не познава вкуса на победата

Бъдещето на Игор Тудор в Ювентус виси на косъм: Два ключови двубоя решават съдбата му - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съдбата на Игор Тудор като старши треньор на Ювентус е на път да се реши в рамките на броени дни, съобщава авторитетното издание „Гадзета дело спорт“. Хърватският специалист разполага с едва два предстоящи мача, за да убеди ръководството на „бианконерите“, че заслужава да остане начело на тима.

Още тази сряда Ювентус се изправя срещу испанския колос Реал Мадрид в напрегнато гостуване, а само няколко дни по-късно, в неделя, торинци ще премерят сили с Лацио в ключов сблъсък от Серия А. Според италианските медии, евентуални разочароващи резултати, особено загуба в Рим, могат да се окажат фатални за Тудор и да доведат до неговото освобождаване.

В същото време, слуховете за потенциални наследници на треньорския пост в Ювентус вече се вихрят с пълна сила. Сред обсъжданите имена се открояват опитният Роберто Манчини, амбициозният Рафаеле Паладино, както и Лучано Спалети, а не е изключено и завръщане на Тиаго Мота в Торино.

Допълнително напрежение внася и информацията на „Тутоспорт“, според която отношенията между Тудор и Дамиен Комоли – бъдещия главен изпълнителен директор на клуба – са далеч от идеални. Това може да се окаже още един фактор, който да наклони везните срещу хърватския наставник.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ