Бъдещето на Игор Тудор в Ювентус виси на косъм: Два ключови двубоя решават съдбата му

Съдбата на Игор Тудор като старши треньор на Ювентус е на път да се реши в рамките на броени дни, съобщава авторитетното издание „Гадзета дело спорт“. Хърватският специалист разполага с едва два предстоящи мача, за да убеди ръководството на „бианконерите“, че заслужава да остане начело на тима.

Още тази сряда Ювентус се изправя срещу испанския колос Реал Мадрид в напрегнато гостуване, а само няколко дни по-късно, в неделя, торинци ще премерят сили с Лацио в ключов сблъсък от Серия А. Според италианските медии, евентуални разочароващи резултати, особено загуба в Рим, могат да се окажат фатални за Тудор и да доведат до неговото освобождаване.

В същото време, слуховете за потенциални наследници на треньорския пост в Ювентус вече се вихрят с пълна сила. Сред обсъжданите имена се открояват опитният Роберто Манчини, амбициозният Рафаеле Паладино, както и Лучано Спалети, а не е изключено и завръщане на Тиаго Мота в Торино.

Допълнително напрежение внася и информацията на „Тутоспорт“, според която отношенията между Тудор и Дамиен Комоли – бъдещия главен изпълнителен директор на клуба – са далеч от идеални. Това може да се окаже още един фактор, който да наклони везните срещу хърватския наставник.