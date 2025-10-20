Новини
Спорт »
Световен футбол »
Обвиниха Винисиус в симулации и неспортсменство (ВИДЕО)

20 Октомври, 2025 18:59 389 0

  • винисиус жуниор-
  • реал мадрид-
  • футбол

Бразилското крило, което е сред най-добрите играчи в Европа, често попада в полемични ситуации и се забърква в скандали

Обвиниха Винисиус в симулации и неспортсменство (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Винисиус Жуниор е една от най-противоречивите фигури в световния футбол. Бразилското крило, което е сред най-добрите играчи в Европа, често попада в полемични ситуации и се забърква в скандали.

В двубоя на Реал Мадрид срещу Хетафе от 9-ия кръг на Ла Лига Винисиус се появи като резерва на терена през второто полувреме и в рамките на няколко минути изкара два червени картона на противникови футболисти - директен за Алам Ниом в 77-а минута и втори жълт, респективно червен на Алекс Санкрис в 84-а минута.

При първата ситуация Ниом протяга ръката си към футболиста на Реал Мадрид, като иска да го фаулира и не играе с топката, а Винисиус се откъсва в предни позиции. Макар ситуацията да е в средата на терена, главният арбитър прецени, че има сериозна грубост и му показа директен червен картон.

Втората ситуация е за лек потенциален осъществен контакт от Алекс Санкрис към Винисиус, като отново топката е далече от двамата. Съдията преценява, че ще покаже втори жълт и червен картон за този контакт, макар и реакцията на бразилското крило да бе пресилена. След двубоя наставникът на Хетафе Бордалас Хименес твърдеше, че няма никакъв контакт и Винисиус е симулирал. Освен това бразилецът бе обвинен в неспортсменско отношение, тъй като е поставил под въпрос треньорските качества на Бордалас Хименес с коментари към него спрямо червения картон на Ниом, който се бе появил на терена минута по-рано.

Винисиус е от най-техничните и най-коментирани футболисти в съвременния футбол, а дали бразилецът е прав в ситуацията или е взето грешно решение и играчът на Реал Мадрид е преиграл, преценете сами.


