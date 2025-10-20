Обвиниха Винисиус в симулации и неспортсменство (ВИДЕО)

Винисиус Жуниор е една от най-противоречивите фигури в световния футбол. Бразилското крило, което е сред най-добрите играчи в Европа, често попада в полемични ситуации и се забърква в скандали.

В двубоя на Реал Мадрид срещу Хетафе от 9-ия кръг на Ла Лига Винисиус се появи като резерва на терена през второто полувреме и в рамките на няколко минути изкара два червени картона на противникови футболисти - директен за Алам Ниом в 77-а минута и втори жълт, респективно червен на Алекс Санкрис в 84-а минута.

🎥 Allan Nyom qui craque face Vinicius lors Getafe - Real Madrid. 😤🇨🇲pic.twitter.com/aXOBqGahJm — AllezLesLions (@AllezLesLions) October 19, 2025

При първата ситуация Ниом протяга ръката си към футболиста на Реал Мадрид, като иска да го фаулира и не играе с топката, а Винисиус се откъсва в предни позиции. Макар ситуацията да е в средата на терена, главният арбитър прецени, че има сериозна грубост и му показа директен червен картон.

Втората ситуация е за лек потенциален осъществен контакт от Алекс Санкрис към Винисиус, като отново топката е далече от двамата. Съдията преценява, че ще покаже втори жълт и червен картон за този контакт, макар и реакцията на бразилското крило да бе пресилена. След двубоя наставникът на Хетафе Бордалас Хименес твърдеше, че няма никакъв контакт и Винисиус е симулирал. Освен това бразилецът бе обвинен в неспортсменско отношение, тъй като е поставил под въпрос треньорските качества на Бордалас Хименес с коментари към него спрямо червения картон на Ниом, който се бе появил на терена минута по-рано.

Le han dado roja por esto



Vinicius es el jugador más protegido del planeta pic.twitter.com/s90e94RkWv — nenn (fan) (@FCB_nenn) October 19, 2025

Винисиус е от най-техничните и най-коментирани футболисти в съвременния футбол, а дали бразилецът е прав в ситуацията или е взето грешно решение и играчът на Реал Мадрид е преиграл, преценете сами.