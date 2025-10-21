Новини
Нарекоха Алекс Николов канибал в "българското" дерби в Италия

Николов направи фантастичен мач, като приключи с 30 точки, 25 от атака и 4 аса, това му донесе и наградата за Най-полезен играч (MVP) на мача

Нарекоха Алекс Николов канибал в "българското" дерби в Италия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Кучине Лубе Чивитанова, с национала Александър Николов в редиците си, тръгна с домакински успех над Гротазолина, където се подвизават националите Илия Петков и Георги Татаров, с 3:1 гейма (25:15, 25:16, 23:25, 25:23) в елитната волейболна дивизия на Италия.

Николов направи фантастичен мач, като приключи с 30 точки, 25 от атака и 4 аса, това му донесе и наградата за Най-полезен играч (MVP) на мача. Официалният сайт на Лубе пък го нарече "канибала".

За Гротазолина Петков се отчете с 6 точки, а Татаров - с 4, като и двамата започнаха в титулярния състав. Най-резултатен бе Джулио Магалини с 13.

Преди мача със специални плакети бяха уважени световните шампиони в Лубе - Матия Ботоло, Джовани Гарджило и Фабио Балазо, както и сребърният медалист Алекс Николов.

Във втория кръг на шампионата Лубе ще гостува на гранда Сър Суса Скай (Перуджа). Дербито на кръга е в неделя (26 октомври) от 21,30 часа българско време. Татаров, Петков и компания пък ще са домакини на силния тим на Рана (Верона). Тази среща ще бъде в събота (25 октомври) от 19,00 часа.


