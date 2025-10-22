Новини
Насар: Саботираха ме на Световното първенство

22 Октомври, 2025 15:45 588 4

  • карлос насар-
  • световно първенство-
  • спорт-
  • вдигане на тежести-
  • щанги

На това Световно първенство иранците, понеже бяха три щаба, ми бяха поляли подиума с вода

Насар: Саботираха ме на Световното първенство - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Световният шампион по вдигане на тежести - Карлос Насар, разкри в предаването "На кафе" по NOVA, че иранците са го саботирали по време на Световното първенство.

"На това Световно първенство иранците, понеже бяха три щаба, ми бяха поляли подиума с вода. Да, правеха ми номера и ме саботираха.

Един от иранците на изтласкването мина на 217 килограма, като предишните опити бе на 205, които му бяха изключително тежки.

Въпреки това мина на два пъти на 217, като знаеше, че не може да ги вдигне. Целта му бе да ме бави и аз да изстивам.

Имаше и случаи, в които заявяват една тежест, и после се отказват, за да може аз да не мога да си преценя времето за почивка. Правя си сметка, че имам 6 минути и изведнъж ме викат на подиума.

Загрявам в началото със 100 килограма и се оказва, че трябва да излизам да вдигам на 210.

Такива неща се случват много, но затова е и моят щаб, за да ги виждаме тези неща и да смятаме правилно.

Когато променяме тежест, не трябва да гледаме един състезател, а всички", сподели Насар.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не думай

    0 0 Отговор
    поляли му подиума с вода...

    15:49 22.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пенчо

    0 0 Отговор
    Ма4кай Карлос!
    Ти си знаеш

    15:51 22.10.2025

  • 4 "Карлос"

    1 0 Отговор
    Майка "българка" от червен бряг
    Баща ливанец.
    Роден в Париж
    100% българин

    15:53 22.10.2025

