Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Боксьорите на България с нов медал в Будва

Боксьорите на България с нов медал в Будва

22 Октомври, 2025 22:59 429 0

  • европейско първенство по бокс-
  • валери тодоров-
  • бокс-
  • спорт-
  • медал

Тодоров проведе отлично срещата си с представителя на Гърция Матиас Логкос

Боксьорите на България с нов медал в Будва - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Валери Тодоров осигури нов медал за България от Европейското първенство по бокс за ученици. Под наставленията на легендите Петър Лесов и Михаил Таков талантът ни се класира за полуфиналите в категория до 80 килограма. Така той си гарантира минимум бронзово отличие от шампионата в Будва.

Тодоров проведе отлично срещата си с представителя на Гърция Матиас Логкос. Валери доминира в хода на целия мач и се поздрави с категорична победа с 5:0 съдийски гласа.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ