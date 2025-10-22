Боксьорите на България с нов медал в Будва

Валери Тодоров осигури нов медал за България от Европейското първенство по бокс за ученици. Под наставленията на легендите Петър Лесов и Михаил Таков талантът ни се класира за полуфиналите в категория до 80 килограма. Така той си гарантира минимум бронзово отличие от шампионата в Будва.

Тодоров проведе отлично срещата си с представителя на Гърция Матиас Логкос. Валери доминира в хода на целия мач и се поздрави с категорична победа с 5:0 съдийски гласа.