Карлос Насар: Имам нова любов!

22 Октомври, 2025 17:30 2 636 12

  • карлос насар-
  • спорт-
  • вдигане на тежести-
  • александра костадинова-
  • щанги-
  • любов-
  • нова любов

Тя винаги е до мен!

Карлос Насар: Имам нова любов! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световният шампион по вдигане на тежести - Карлос Насар, призна, че има нова жена до себе си.

"Имам нова любов - приятелката ми Александра Костадинова. Тя винаги е до мен! И двамата сме спортисти и не пием алкохол. Аз си позволявам само на Нова година", сподели Насар в предаването "На кафе по NOVA".

Шампионът разказа още за детството си и силната връзка с баба му и дядо му, които били до него в най-трудните моменти. Той си спомни за мекците на баба му - любимото му изкушение, на което рядко може да устои.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Чорбара

    2 6 Отговор
    Сигант!!!!.

    17:39 22.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кой го интересува

    4 5 Отговор
    Кви драми имал тоя. Да дига там по 20 тона на ден и да си наляга парцалите а не да умува

    17:42 22.10.2025

  • 7 Карлос Друсар

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Оппаааа":

    Благодаря, че ме защитавате и поставяте под съмнение коментарите. Ще се радвам да се надрусаме заедно някой път.

    Коментиран от #9

    17:43 22.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Любопитен

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Карлос Друсар":

    Колко ти е зле живота щом, единственото ти занимание е да се правиш на клоун?

    17:47 22.10.2025

  • 10 8388

    1 1 Отговор
    Само кекс

    17:53 22.10.2025

  • 11 1488

    5 3 Отговор
    ще дига ромска сватба и господин пеевски ще е кум

    18:06 22.10.2025

  • 12 Христо

    1 1 Отговор
    Често почна да ги сменя... На времето от хойкане бях станал като избизяна лисица... скоро чакаме и Насар да заслабне, рано или късно жабата взема контрол над щъркела 😁

    18:18 22.10.2025

