Карлос Насар: Имам нова любов!

Световният шампион по вдигане на тежести - Карлос Насар, призна, че има нова жена до себе си.

"Имам нова любов - приятелката ми Александра Костадинова. Тя винаги е до мен! И двамата сме спортисти и не пием алкохол. Аз си позволявам само на Нова година", сподели Насар в предаването "На кафе по NOVA".

Шампионът разказа още за детството си и силната връзка с баба му и дядо му, които били до него в най-трудните моменти. Той си спомни за мекците на баба му - любимото му изкушение, на което рядко може да устои.