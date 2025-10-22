Карлос Насар: Имам нова любов!

Световният шампион по вдигане на тежести - Карлос Насар, призна, че има нова жена до себе си.
"Имам нова любов - приятелката ми Александра Костадинова. Тя винаги е до мен! И двамата сме спортисти и не пием алкохол. Аз си позволявам само на Нова година", сподели Насар в предаването "На кафе по NOVA".
Шампионът разказа още за детството си и силната връзка с баба му и дядо му, които били до него в най-трудните моменти. Той си спомни за мекците на баба му - любимото му изкушение, на което рядко може да устои.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 16 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Чорбара
17:39 22.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кой го интересува
17:42 22.10.2025
7 Карлос Друсар
До коментар #5 от "Оппаааа":Благодаря, че ме защитавате и поставяте под съмнение коментарите. Ще се радвам да се надрусаме заедно някой път.
Коментиран от #9
17:43 22.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Любопитен
До коментар #7 от "Карлос Друсар":Колко ти е зле живота щом, единственото ти занимание е да се правиш на клоун?
17:47 22.10.2025
10 8388
17:53 22.10.2025
11 1488
18:06 22.10.2025
12 Христо
18:18 22.10.2025