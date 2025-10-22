Трансджендър нокаутира девойка само за 94 секунди

Скандалната тайванска боксьорка Лин Ю-тин, която бе в центъра на големия спор на Олимпиадата в Париж относно половата си принадлежност, се завърна на ринга с убедителна победа.

Във вторник олимпийската шампионка в категория „перо“ при жените нокаутира 19-годишната Пан Ян-фей само за 94 секунди след началото на първия рунд. След серия от тежки удари в главата младата боксьорка останала без дъх, а треньорът ѝ хвърли кърпата, с което двубоят бе прекратен. По данни на организаторите състоянието на Пан е стабилно.

Лин не беше участвала в нито едно международно състезание след златото си в Париж, тъй като бе дисквалифицирана от Световното първенство през 2023 г. заради неуспешен тест за полова принадлежност. Завръщането ѝ стана възможно благодарение на вътрешните разпоредби на Националните игри на Тайван, които ѝ позволяват да се състезава в категория до 60 кг при жените.

Междувременно Световната федерация по бокс въведе задължителни генетични тестове за пол за всички боксьори над 18 години, което предизвика нова вълна от спорове. Паралелно с това Имане Хелиф – другата спорна шампионка от Париж – предприе съдебни действия срещу федерацията, а Спортният арбитражен съд потвърди, че тя е подала официална жалба срещу новите изисквания.