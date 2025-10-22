Новини
Трансджендър нокаутира девойка само за 94 секунди

22 Октомври, 2025 23:29 644 6

  • лин ю-тин-
  • бокс-
  • спорт-
  • трансджендър-
  • пан ян-фей

След серия от тежки удари в главата младата боксьорка останала без дъх, а треньорът й хвърли кърпата, с което двубоят бе прекратен

Трансджендър нокаутира девойка само за 94 секунди - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Скандалната тайванска боксьорка Лин Ю-тин, която бе в центъра на големия спор на Олимпиадата в Париж относно половата си принадлежност, се завърна на ринга с убедителна победа.

Във вторник олимпийската шампионка в категория „перо“ при жените нокаутира 19-годишната Пан Ян-фей само за 94 секунди след началото на първия рунд. След серия от тежки удари в главата младата боксьорка останала без дъх, а треньорът ѝ хвърли кърпата, с което двубоят бе прекратен. По данни на организаторите състоянието на Пан е стабилно.

Лин не беше участвала в нито едно международно състезание след златото си в Париж, тъй като бе дисквалифицирана от Световното първенство през 2023 г. заради неуспешен тест за полова принадлежност. Завръщането ѝ стана възможно благодарение на вътрешните разпоредби на Националните игри на Тайван, които ѝ позволяват да се състезава в категория до 60 кг при жените.

Междувременно Световната федерация по бокс въведе задължителни генетични тестове за пол за всички боксьори над 18 години, което предизвика нова вълна от спорове. Паралелно с това Имане Хелиф – другата спорна шампионка от Париж – предприе съдебни действия срещу федерацията, а Спортният арбитражен съд потвърди, че тя е подала официална жалба срещу новите изисквания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емили с Тротинетката

    1 0 Отговор
    Домашно насилие.!!!

    23:31 22.10.2025

  • 2 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Кобрата нямаше да я чака 94 секунди.Щеше да я просне поне в 10тата ако не му бяга из ринга.

    Коментиран от #5

    23:32 22.10.2025

  • 3 Ето

    3 1 Отговор
    Натам са тръгнали тъпаците от паветата ! Това е тяхното светло бъдеще , и края на петата българска държава !!! В ЕС шеста може и да няма!!!

    23:34 22.10.2025

  • 4 Най-лошо е

    6 0 Отговор
    да се биеш с травестит - мъжка сила и женска злоба са комбинирани в едно.

    23:35 22.10.2025

  • 5 То това

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    му е останало

    23:36 22.10.2025

  • 6 мда

    1 0 Отговор
    Това нещастно kопеле тръгва да бие жени.

    23:44 22.10.2025

