Големият шампион обяви новина, която всички българи чакаха

Големият шампион - Карлос Насар, обяви новина, която всички любители на българския спорт чакаха. В предаването на "На кафе" по NOVA Насар даде да се разбере, че няма намерение да се състезава под флага на друга държава. В последно време доста често се появяват подобни информации. Не е тайна, че нашият щангист има доста примамливи оферти.
"Не си пожелавам да се състезавам за друга държава. Не се оплаквам от живота си тук. Обичам нашите традиции. В последно време във федерациите има не толкова добри хора, но в ежедневието ми е пълно със светли хора. Радвам се, че живея в България и се гордея с българите", заяви Насар.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:04 22.10.2025
2 Георги
16:04 22.10.2025
3 Даката
Коментиран от #4
16:09 22.10.2025
4 честен ционист
До коментар #3 от "Даката":Като дойдат гостите от сектор Газа, може и президент един ден да стане.
Коментиран от #13
16:17 22.10.2025
5 Карлос Друсар
Коментиран от #7
16:19 22.10.2025
6 Цък
16:22 22.10.2025
7 ах аха ах
До коментар #5 от "Карлос Друсар":Как имаше някога едни момчета с бръснати глави и кубинки,ама заминаха за Украйна.Само те оправяха такива като тебе.
16:38 22.10.2025
8 Карлос Президент
16:46 22.10.2025
9 ООрана държава
16:56 22.10.2025
10 бай Ставри
17:07 22.10.2025
11 бай Ставри
17:14 22.10.2025
12 Този спортист
17:18 22.10.2025
13 Дай Боже
До коментар #4 от "честен ционист":Един ден и да влезе като владетел в Ерусалим.
17:23 22.10.2025
14 456
17:24 22.10.2025