Големият шампион обяви новина, която всички българи чакаха

Големият шампион - Карлос Насар, обяви новина, която всички любители на българския спорт чакаха. В предаването на "На кафе" по NOVA Насар даде да се разбере, че няма намерение да се състезава под флага на друга държава. В последно време доста често се появяват подобни информации. Не е тайна, че нашият щангист има доста примамливи оферти.

"Не си пожелавам да се състезавам за друга държава. Не се оплаквам от живота си тук. Обичам нашите традиции. В последно време във федерациите има не толкова добри хора, но в ежедневието ми е пълно със светли хора. Радвам се, че живея в България и се гордея с българите", заяви Насар.