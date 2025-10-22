Новини
Големият шампион обяви новина, която всички българи чакаха

22 Октомври, 2025 16:00

Не се оплаквам от живота си тук

Големият шампион обяви новина, която всички българи чакаха - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Големият шампион - Карлос Насар, обяви новина, която всички любители на българския спорт чакаха. В предаването на "На кафе" по NOVA Насар даде да се разбере, че няма намерение да се състезава под флага на друга държава. В последно време доста често се появяват подобни информации. Не е тайна, че нашият щангист има доста примамливи оферти.

"Не си пожелавам да се състезавам за друга държава. Не се оплаквам от живота си тук. Обичам нашите традиции. В последно време във федерациите има не толкова добри хора, но в ежедневието ми е пълно със светли хора. Радвам се, че живея в България и се гордея с българите", заяви Насар.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 6 Отговор
    Вай Аман!

    16:04 22.10.2025

  • 2 Георги

    5 9 Отговор
    бягай момче, за@ тея патриотски работи. Като Серафим Тодоров ли искаш да свършиш? Те първа ще имаш семейство да създаваш и да се грижиш за него.

    16:04 22.10.2025

  • 3 Даката

    14 4 Отговор
    Сърцато момче, да е жив и здрав да ни радва с постиженията си и никак няма да е зле да стане шеф на федерацията по вдигане на тежести та да направи нещо добро, за всички любители на този спорт.

    Коментиран от #4

    16:09 22.10.2025

  • 4 честен ционист

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Даката":

    Като дойдат гостите от сектор Газа, може и президент един ден да стане.

    Коментиран от #13

    16:17 22.10.2025

  • 5 Карлос Друсар

    3 15 Отговор
    Още ще смуча от държавата ви. Ще ме издържате, ще изнудвам държавата ви за пари и материални облаги, и даже и долните гащи ще ми перете и ще ядете от тях, паленца. Аз съм великан пред вас.

    Коментиран от #7

    16:19 22.10.2025

  • 6 Цък

    3 8 Отговор
    Къде ще бяга. Сега взема повече пари от спонсори от колкото отиде в друга държава. Заради нежеланието да рекламира спонсорите на федерацията не подписва и договора. Овце събудете се всичко е за пари. Насар да печели но да не ни прави на идиоти. Оплете се в лъжите си, като пате в калчища.

    16:22 22.10.2025

  • 7 ах аха ах

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Карлос Друсар":

    Как имаше някога едни момчета с бръснати глави и кубинки,ама заминаха за Украйна.Само те оправяха такива като тебе.

    16:38 22.10.2025

  • 8 Карлос Президент

    3 1 Отговор
    Карлос Президент.......

    16:46 22.10.2025

  • 9 ООрана държава

    2 3 Отговор
    Що не ойде да се щракнеш между бойко и шиши днеска?

    16:56 22.10.2025

  • 10 бай Ставри

    1 0 Отговор
    Евала !

    17:07 22.10.2025

  • 11 бай Ставри

    1 0 Отговор
    Силните хора не бягат, те отстояват и побеждават, без зачение колко ще е трудно.

    17:14 22.10.2025

  • 12 Този спортист

    1 1 Отговор
    струва ми се,е зомбиран.

    17:18 22.10.2025

  • 13 Дай Боже

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Един ден и да влезе като владетел в Ерусалим.

    17:23 22.10.2025

  • 14 456

    1 1 Отговор
    Я стига вече с този. През две статии за него пишете.

    17:24 22.10.2025

