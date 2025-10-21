Новини
Гросмайстор почина изненадващо на 29 години

21 Октомври, 2025 11:59 1 004 5

Организацията не уточни причината за смъртта на Народицки, който на 9 ноември трябваше да навърши 30 години

Гросмайстор почина изненадващо на 29 години - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Американският гросмайстор Даниел Народицки почина изненадващо на 29 години. Трагичната новина беше съобщена от Международната шахматна федерация (FIDE).

„Даниел беше талантлив шахматист, коментатор и педагог. Изключително уважаван член на шахматното общество, на когото се възхищаваха феновете и играчите по цял свят“, пише в официалното съобщение на FIDE.

Организацията не уточни причината за смъртта на Народицки, който на 9 ноември трябваше да навърши 30 години.

Даниел Народицки заемаше 151-о място в световната ранглиста и беше 17-и сред американските шахматисти. Последният турнир се негово участие беше Шарлът Оупън през септември, където раздели 3-4 място с актив от 5,5 точки от 8 възможни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амин

    17 1 Отговор
    Сигурно е бил с три бустер ваксини ковид

    12:11 21.10.2025

  • 2 бай Бай

    7 0 Отговор
    Твърде тъжно.
    Много приятен човек беше.
    Може в ранглистата да е бил 151ви, но на 1 минута контрола беше далеч далеч по-добър.
    Винаги удоволствие беше да гледа човек играта и коментарите му.
    Поклон!

    12:29 21.10.2025

  • 3 Селянин

    10 0 Отговор
    Файзер или Модерна?

    12:39 21.10.2025

  • 4 Лекар

    4 0 Отговор
    Когато умират от боцко, никога не разкриват причината за смъртта 😏😉😜😆

    12:50 21.10.2025

  • 5 комплексни причини

    1 0 Отговор
    Ритнал го е конят, гръмнал го е топът, пробол го е офицерът, защото закачал дамата с пешката.

    13:00 21.10.2025

