Гросмайстор почина изненадващо на 29 години

Американският гросмайстор Даниел Народицки почина изненадващо на 29 години. Трагичната новина беше съобщена от Международната шахматна федерация (FIDE).
„Даниел беше талантлив шахматист, коментатор и педагог. Изключително уважаван член на шахматното общество, на когото се възхищаваха феновете и играчите по цял свят“, пише в официалното съобщение на FIDE.
Организацията не уточни причината за смъртта на Народицки, който на 9 ноември трябваше да навърши 30 години.
Даниел Народицки заемаше 151-о място в световната ранглиста и беше 17-и сред американските шахматисти. Последният турнир се негово участие беше Шарлът Оупън през септември, където раздели 3-4 място с актив от 5,5 точки от 8 възможни.
The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves. pic.twitter.com/otNdUxDKtL— Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) October 20, 2025
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Амин
12:11 21.10.2025
2 бай Бай
Много приятен човек беше.
Може в ранглистата да е бил 151ви, но на 1 минута контрола беше далеч далеч по-добър.
Винаги удоволствие беше да гледа човек играта и коментарите му.
Поклон!
12:29 21.10.2025
3 Селянин
12:39 21.10.2025
4 Лекар
12:50 21.10.2025
5 комплексни причини
13:00 21.10.2025