Георги Иванов: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си

Президентът на футболната ни централа Георги Иванов беше разочарован след тежката загуба с 1:6 от Турция на "Васил Левски" в Световна квалификация. Той напусна стадиона около 2:00 часа след полунощ.

"Смятам, че през първото полувреме футболистите показаха, че имат възможности, но през второто допуснахме индивидуални елементарни грешки. Напълно е нормално такъв да бъде резултатът, след като се допускат такива грешки в такива мачове, които се играят на много високо ниво", започна Иванов.

"Ако знаете правилата, юни месец приемаме тези за следващия сезон. Правилата не се променят, когато искаме, а когато е възможно. Четири клуба са платили таксата за четиримата българи. Ще бъде дълъг процесът, за да може да излекуваме българския футбол. Никой не може да каже колко ще е дълъг. Неприятно е за всички. За 10 минути да ти вкарат три гола... Отборът трябва да се вдигне, да има мотивация за мача с Испания. Показахме първото полувреме, че можем да се противопоствим. С такива грешки е трудно", продължи той.

„Би трябвало (б.р. – дали отборът може да се вдигне за мача с Испания). Треньорският щаб трябва да направи всичко възможно. Паднахме се в много тежка група. Знаем, че тези квалификации са ужасни като съперници. Знаете класата на тези отбори, знаете индивидуалната класа. Каквото и да си говорим, резултатите не са добри. Понякога трябва да стигнеш дъното, за да може след това да вървиш нагоре", каза още Иванов.

Той беше запитан и дали ще последват оставки след срамната загуба. ""Абсолютно не смятам да търся на никого отговорност. Казах ви го и преди – Националният отбор или Федерацията е пазарът, който представя футболистите, които клубовете създават. Това за момента са играчите на националния отбор. За това ние казваме, че това е следствието на всички онези неща, които са се случвали в миналото. Затова работим в детско-юношеската школа, за да можем да изкарваме качествени играчи на различно ниво, за да могат да представляват България. С тези футболисти – без да искам да се обиждат – България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си".

"Ние наложихме 11 клуба да играят 4 българи. До миналата година играеше от 22-ма футболисти един българин и те го гониха в 50-ата минута. Така че, ние сме направили крачката, но за да можем да развием футбола, трябва да инвестираме в детско-юношеските школи, да инвестираме в материалната база, на която тези деца трябва да тренират. Защото – казвам го вече много пъти: има 130 картотекирани футболисти, има 277 отбора до 14 години само в София, а пък имаме 15 игрища. Нали смятате примерно как се развиват тези футболисти. Бивши безработни футболисти направиха школи, които печелят пари от това нещо и не разбиват. Те работят за количество, не за качество. Казвам го вече, ако ме слушате какво говоря много пъти! Всичките неща, които са се случили в миналото, сега виждаме това, което се случва в настоящето. Затова трябва да започнем да работим сега, за да можем да намерим в бъдеще успехите, които са нужни на България, за да се гордее с футбола си", уточни Иванов.

Той беше запитан и дали ще бъде чут призивът му от хората в клубовете. "Аз не знам за кои хора ми говорите. Клубовете са акционерни дружества, които сами определят политиката, която трябва да водят. Ние определяме правилата – правилата се определят при нас: ни месец, когато се приемат всички правила за една година примерно, и след това юни месец ще приемем другите. Сега в момента – в средата на сезона сме, смятате ли, че нещо можем да променяме? Да обясняваме на клубовете какво трябва да правят или да играят с осем човека българи? Защо не играят с осем човека българи? Защо не инвестират в собствените си школи, в собствените си кадри? Бизнесът на един футболен клуб не е да говорят за телевизионни права, за солидарност или да говорят за спонсорски договори, а трябва да произвеждат футболисти, които те – тези футболисти, да играят за техните отбори и след това да отидат в големите първенства, където да бъдат продадени, за да може да се инвестира в техните клубове и след това в школи и всякакви неща. Ние производството на футболисти сме го оставили много отдавна. Купува футболисти за два лева и го продаваме после за три лева. Ако смятате, че така примерно можем да градим националния отбор, значи гледаме в различни посоки", завърши Иванов.