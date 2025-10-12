Новини
Георги Иванов: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си

Георги Иванов: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си

12 Октомври, 2025 08:59 1 259 33

  • георги иванов-
  • футбол-
  • бфс

Ще бъде дълъг процесът, за да може да излекуваме българския футбол

Георги Иванов: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на футболната ни централа Георги Иванов беше разочарован след тежката загуба с 1:6 от Турция на "Васил Левски" в Световна квалификация. Той напусна стадиона около 2:00 часа след полунощ.

"Смятам, че през първото полувреме футболистите показаха, че имат възможности, но през второто допуснахме индивидуални елементарни грешки. Напълно е нормално такъв да бъде резултатът, след като се допускат такива грешки в такива мачове, които се играят на много високо ниво", започна Иванов.

"Ако знаете правилата, юни месец приемаме тези за следващия сезон. Правилата не се променят, когато искаме, а когато е възможно. Четири клуба са платили таксата за четиримата българи. Ще бъде дълъг процесът, за да може да излекуваме българския футбол. Никой не може да каже колко ще е дълъг. Неприятно е за всички. За 10 минути да ти вкарат три гола... Отборът трябва да се вдигне, да има мотивация за мача с Испания. Показахме първото полувреме, че можем да се противопоствим. С такива грешки е трудно", продължи той.

„Би трябвало (б.р. – дали отборът може да се вдигне за мача с Испания). Треньорският щаб трябва да направи всичко възможно. Паднахме се в много тежка група. Знаем, че тези квалификации са ужасни като съперници. Знаете класата на тези отбори, знаете индивидуалната класа. Каквото и да си говорим, резултатите не са добри. Понякога трябва да стигнеш дъното, за да може след това да вървиш нагоре", каза още Иванов.

Той беше запитан и дали ще последват оставки след срамната загуба. ""Абсолютно не смятам да търся на никого отговорност. Казах ви го и преди – Националният отбор или Федерацията е пазарът, който представя футболистите, които клубовете създават. Това за момента са играчите на националния отбор. За това ние казваме, че това е следствието на всички онези неща, които са се случвали в миналото. Затова работим в детско-юношеската школа, за да можем да изкарваме качествени играчи на различно ниво, за да могат да представляват България. С тези футболисти – без да искам да се обиждат – България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си".

"Ние наложихме 11 клуба да играят 4 българи. До миналата година играеше от 22-ма футболисти един българин и те го гониха в 50-ата минута. Така че, ние сме направили крачката, но за да можем да развием футбола, трябва да инвестираме в детско-юношеските школи, да инвестираме в материалната база, на която тези деца трябва да тренират. Защото – казвам го вече много пъти: има 130 картотекирани футболисти, има 277 отбора до 14 години само в София, а пък имаме 15 игрища. Нали смятате примерно как се развиват тези футболисти. Бивши безработни футболисти направиха школи, които печелят пари от това нещо и не разбиват. Те работят за количество, не за качество. Казвам го вече, ако ме слушате какво говоря много пъти! Всичките неща, които са се случили в миналото, сега виждаме това, което се случва в настоящето. Затова трябва да започнем да работим сега, за да можем да намерим в бъдеще успехите, които са нужни на България, за да се гордее с футбола си", уточни Иванов.

Той беше запитан и дали ще бъде чут призивът му от хората в клубовете. "Аз не знам за кои хора ми говорите. Клубовете са акционерни дружества, които сами определят политиката, която трябва да водят. Ние определяме правилата – правилата се определят при нас: ни месец, когато се приемат всички правила за една година примерно, и след това юни месец ще приемем другите. Сега в момента – в средата на сезона сме, смятате ли, че нещо можем да променяме? Да обясняваме на клубовете какво трябва да правят или да играят с осем човека българи? Защо не играят с осем човека българи? Защо не инвестират в собствените си школи, в собствените си кадри? Бизнесът на един футболен клуб не е да говорят за телевизионни права, за солидарност или да говорят за спонсорски договори, а трябва да произвеждат футболисти, които те – тези футболисти, да играят за техните отбори и след това да отидат в големите първенства, където да бъдат продадени, за да може да се инвестира в техните клубове и след това в школи и всякакви неща. Ние производството на футболисти сме го оставили много отдавна. Купува футболисти за два лева и го продаваме после за три лева. Ако смятате, че така примерно можем да градим националния отбор, значи гледаме в различни посоки", завърши Иванов.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    34 1 Отговор
    то пък Георги Иванов беше един футболист

    09:03 12.10.2025

  • 2 Хм...

    32 1 Отговор
    Лечебният процес дор не е започвал. Имаше желание, със смяната на Михайлов, но Иванов е от същото котило.

    09:03 12.10.2025

  • 3 Наивник на средна възраст

    30 2 Отговор
    Каквито управниците,такива и футболистите.Левскар съм ма да те питам - ти кога средно образование взе и не помагаше ли целият Левски???А сега - президент на БФС с този мозъчен капацитет,Така е като ритнитопковците се преекспонират - бизнес и замъгляване на плебса,хляб и зрелища......а те пък и едни зрелища.....но медийната илюзиорна машина си върви....колко велико е да си футболист,я и какви парички вземаш за ритане на празна топка.... "корените били важнии",ми бегай си на сели ве кореняк....то не,че нещо остана и на село с тази демокрация....

    Коментиран от #25

    09:04 12.10.2025

  • 4 Тъмно син фен

    28 1 Отговор
    Какъвто е шефа на БФС.
    Такива и футболистите.
    Философи и отличници не само в училище но и в дискотеките.
    Затова турците ни писаха отличен 6

    Коментиран от #8

    09:08 12.10.2025

  • 5 Николов

    17 0 Отговор
    Уважаемо ръководство,обърнете се към Аржентина,бедна държава със страхотен футбол!Няма срамно че не можете,те ще ви помогнат стига вие да желаете излекуването на български футбол!От най рана възраст за деца ,юноши и мъже!Учете се от тях,тренирайте с тях,гледайте и се учете от тях!!!

    Коментиран от #24

    09:10 12.10.2025

  • 6 Бай Ганьо

    33 1 Отговор
    Не знам има ли друга държава в света която да сложи за шеф на футбола един неграмотен и не успял футболист

    Коментиран от #18

    09:10 12.10.2025

  • 7 ккк

    21 0 Отговор
    този за какво го инсталираха там нито има някакъв интелект нито се е доказал някъде освен с черния слип

    09:13 12.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бербо

    26 4 Отговор
    Не си мий ръцете с футболистите, некъдърнико неграмотен. Подавай веднага оставка. Само Бербатов може да оправи футбола у нас.

    09:15 12.10.2025

  • 10 Най простия след Боко

    20 0 Отговор
    Оставка бе некъдърник

    09:16 12.10.2025

  • 11 нннн

    15 0 Отговор
    Рибата се вмирисва откъм главата.
    Що напълнихте отборите с чужденци?

    09:18 12.10.2025

  • 12 Васил левски

    3 3 Отговор
    Слава на Туркия

    09:19 12.10.2025

  • 13 Василеску

    14 1 Отговор
    С този тупан пълен илитерат и неговата клика от местни селски тупани, които са начело на областния футбол със сигурност ще бъдем най-слаби в Европа завинаги. Трябва да бъде изгонен и съден за държавна измяна.

    09:20 12.10.2025

  • 14 гошКО

    11 1 Отговор
    волейбола върви напред щото в клубните отбори няма чужденци. А що ли осмокласника сложи клауза за откупуване правото да играеш без Българи в отбора?... щото е един палячо и кукла на конци. Ако има твърда клауза за минимум пет БГ играчи от край до край в мачовете без да имаш право на ала-бала срещу некви смешни такси, тогава клубовете искат не искат трябва да развиват школите, трябва да търсят таланти по училища и детски площадки. Това е пътя ако искаме да имаме играчи и национален отбор след около десетина години.

    09:22 12.10.2025

  • 15 до Осмокласника от Пловдив

    9 0 Отговор
    Как ще направите национален отбор ( от българи), като в отборите в Първа лига няма български футболисти? Изгонете чужденците и нека играят само българчета! И НЕ! НЕ Е дискриминация!

    09:27 12.10.2025

  • 16 Първо тебе

    8 0 Отговор
    Да излекуват .

    Нали ТРЕНЕРА беше виновен бре Гонзо ,
    Сега какво ще лекуваш ?

    09:28 12.10.2025

  • 17 хахаха

    14 0 Отговор
    оправданието за загубата, изказано не само от коментиращите мача, а и от треньора ни, е, че турският отбор бил по-добър от нашия, защото бил 10 пъти по-скъп. Или казано по друг начин - те играят по-добре от нас, защото струват повече. И явно на никого не му минава през ума, че те струват повече, защото играят по-добре....

    09:30 12.10.2025

  • 18 Не не е

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Ганьо":

    Сложен от държавата
    Мушенгията със избора мина .
    Като за Последно
    Боби Перуката
    Пак извъртя нещата .

    09:31 12.10.2025

  • 19 Хасковски каунь

    7 0 Отговор
    С Гонзо ще сме в кюшетата на дъното

    09:31 12.10.2025

  • 20 КоКо

    10 0 Отговор
    откакто преди повече от петнадесет години БФС стана клон на ДПС футбола ни е фалирал....

    09:32 12.10.2025

  • 21 Горе главите... Българи юнаци🇧🇬👍

    2 1 Отговор
    Няма драма, тази загуба може и да стане победа, предният мач турците бяха унижение и те от испанците 0:6, одраха им кожите, и първото полувреме си личеше че са притеснени, второто всичко си дойде на мястото, вкарахме си автогол и им пуснахме още пет, е това ако не е братска помощ, какво е, за добросъседските ни отношения и общата ни история, а път ще анулират договора с Боташ и чиста работа, и като се класират на световното ще викаме за тях.

    09:32 12.10.2025

  • 22 гост

    7 0 Отговор
    Гонзо, Гонзо , с тези мафиоти - собственици на клубове, които си перат парите переспектива няма! Да си направят първенство с играчите които са купили на килограм от 4-конгоанска до 7-ма бразилска лига! А ти щом си шеф на БЪЛГАРСКИЯ футболен съюз направи първенство в което да играят само българчета! Все някой талант ще се пръкне тук-таме и няма да да сме по-зле от Лихтенщайн както сега! А т.н. "фенове" да бойкотират тотално стадионите!

    09:33 12.10.2025

  • 23 Реалист

    10 0 Отговор
    А с такъв президент, въобще

    09:35 12.10.2025

  • 24 иво

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Николов":

    ама то и бразилия не е богата държава, само дето е по-големичка и по територия и по население....

    09:36 12.10.2025

  • 25 гост

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Наивник на средна възраст":

    Гонзо може да няма средно образование, НО ИМА ВИСШЕ - ИМА ДИПЛОМА ОТ ГАБРОВСКАТА СОРБОНА! ПЪК ДАЛИ Е УЧИЛ??????????????

    09:38 12.10.2025

  • 26 ел кондор паса

    2 0 Отговор
    как може друг да е виновен ,а не вие ,които управлявате футбола и нареждате играчите????

    09:42 12.10.2025

  • 27 Иван

    6 0 Отговор
    Аз мисля че най добре да се закрие да си ходят по дискотеките трябва да им остане време и за татуировки и манекенки дотам само пари на вятъра

    09:42 12.10.2025

  • 28 Гонзи!

    3 0 Отговор
    Ае закривай го тва недоразумение БГ футбол -> само парички безпрочинно харчите!

    09:43 12.10.2025

  • 29 Максуда-Варна

    4 0 Отговор
    От Варна футболисти и треньори не трябва да се викат. Тоя Попов прилича на чувал с картофи, върти се като тролей, вкара си автогол, разминаваха го като пътен знак.

    09:47 12.10.2025

  • 30 С този лъв с ноктопластика и изплезен

    1 0 Отговор
    Език
    Толкова
    Трябва да играят с дизайн екипите от световното по футбол от САЩ 1994

    09:48 12.10.2025

  • 31 Петрол

    1 0 Отговор
    Щом еди бензинджия като W.C. е президент на най-стария клуб в БГ, какво да очакваме. Тоя само тотото му е в главата.

    09:50 12.10.2025

  • 32 Какви

    0 0 Отговор
    Управлението на футбола не е за прости хора.Трябват си по умни и образовани.Но народа тези ги мрази висшистите де.Също бандити не може да са шефове в клубовете.

    09:53 12.10.2025

  • 33 Демокрация е

    0 0 Отговор
    Нищо ново под слънцето. 1933 , Испания - Царство България - 13:0

    09:57 12.10.2025

