БФС още си живее в комунизма, каза Вили Вуцов

Бившият треньор на Левски и Славия Вили Вуцов реагира гневно срещу БФС и главно срещу комисиите към Съюза.

В предаването „Sesame Лига Вуцов“ той коментира решението за намаляването на наказанието на Димитър Димитров-Херо. Треньорът на Ботев Пловдив първоначално бе наказан от Дисциплинарната комисия да не изпълнява задълженията си край тъчлинията за три срещи, но впоследствие санкцията бе намалена до един двубой след среща на Апелативната комисия, предаде "Тема спорт".

Ето какво заяви Вили Вуцов относно казуса:

„Аз питам едно нещо. Ако има някой над тези комисии, защото аз за тях говорих 120 пъти, не трябва ли сега едната, която е сбъркала, да бъде наказана“, започна Вуцов.

„Сега знаеш ли какво ще кажат? Аз имам информация. Те Дисциплинарната го наказали по едни доклади, обаче после Апелативната разбрала, че докладите не били верни и заради това намаляват. Това е безумие, хора, нямам думи!

„Херо ми е приятел и не вярвам той да е направил нещо в мач, в който вижда, че отборът му не играе. Първо наказание след втория ти мач – три мача. Така и мен ме порязаха в Пазарджик. Защо? Защото Херо си позволява да каже на тези: „Ти не можеш да свириш, ти не си добър“, тъй като има мнение и е добър. След това са се събрали „лъвчетата“ – малките съдии. Мишкииии, вие сте се събрали там и сте казали „дайте този да го сложим на място“. Обаче зад вас има друг – по-голям, и той ви е казал: „давай“. Така не става, братле“, продължи разгневеният Вили Вуцов.

„После си говорих със сериозен човек, треньор. Той ми каза: „Така е! Нас хората с мнение не ни искат. Защото като си кажем мнението, ставаме лоши. Или почват да ни слагат глоби, или наказания. Като не могат да те спрат по естествения начин, почват по този.“ Трябва да си в Левски, ЦСКА или Лудогорец, за да си защитен. Иначе си на дръвника и си мислят, че така ще се оправи нещо в българския спорт. Докато е така, никога! Футболният съюз остана най-старата соцкомунистическа уредба. Това, което беше едно време, е сега. Да не се обаждаш, ако се обадиш, ставаш лош. Вие не давате на никого да ви критикува, защото си мислите, че правите страшен продукт. Кое му е страшното? То се вижда – 200-300 човека на мач.“