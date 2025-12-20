Новини
Спорт »
Бг футбол »
БФС още си живее в комунизма, каза Вили Вуцов

БФС още си живее в комунизма, каза Вили Вуцов

20 Декември, 2025 15:20 775 19

  • вили вуцов-
  • бфс-
  • футбол-
  • херо

Бившият треньор на Левски и Славия Вили Вуцов реагира гневно срещу БФС

БФС още си живее в комунизма, каза Вили Вуцов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият треньор на Левски и Славия Вили Вуцов реагира гневно срещу БФС и главно срещу комисиите към Съюза.

В предаването „Sesame Лига Вуцов“ той коментира решението за намаляването на наказанието на Димитър Димитров-Херо. Треньорът на Ботев Пловдив първоначално бе наказан от Дисциплинарната комисия да не изпълнява задълженията си край тъчлинията за три срещи, но впоследствие санкцията бе намалена до един двубой след среща на Апелативната комисия, предаде "Тема спорт".

Ето какво заяви Вили Вуцов относно казуса:

„Аз питам едно нещо. Ако има някой над тези комисии, защото аз за тях говорих 120 пъти, не трябва ли сега едната, която е сбъркала, да бъде наказана“, започна Вуцов.

„Сега знаеш ли какво ще кажат? Аз имам информация. Те Дисциплинарната го наказали по едни доклади, обаче после Апелативната разбрала, че докладите не били верни и заради това намаляват. Това е безумие, хора, нямам думи!

„Херо ми е приятел и не вярвам той да е направил нещо в мач, в който вижда, че отборът му не играе. Първо наказание след втория ти мач – три мача. Така и мен ме порязаха в Пазарджик. Защо? Защото Херо си позволява да каже на тези: „Ти не можеш да свириш, ти не си добър“, тъй като има мнение и е добър. След това са се събрали „лъвчетата“ – малките съдии. Мишкииии, вие сте се събрали там и сте казали „дайте този да го сложим на място“. Обаче зад вас има друг – по-голям, и той ви е казал: „давай“. Така не става, братле“, продължи разгневеният Вили Вуцов.

„После си говорих със сериозен човек, треньор. Той ми каза: „Така е! Нас хората с мнение не ни искат. Защото като си кажем мнението, ставаме лоши. Или почват да ни слагат глоби, или наказания. Като не могат да те спрат по естествения начин, почват по този.“ Трябва да си в Левски, ЦСКА или Лудогорец, за да си защитен. Иначе си на дръвника и си мислят, че така ще се оправи нещо в българския спорт. Докато е така, никога! Футболният съюз остана най-старата соцкомунистическа уредба. Това, което беше едно време, е сега. Да не се обаждаш, ако се обадиш, ставаш лош. Вие не давате на никого да ви критикува, защото си мислите, че правите страшен продукт. Кое му е страшното? То се вижда – 200-300 човека на мач.“


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 урко

    10 2 Отговор
    Комунизъм никога не е имало в България, беше ,,развит социализъм,,, ама ти покрай татко си си пропуснал някои часове)))

    15:25 20.12.2025

  • 2 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    "Това, което беше едно време, е сега. Да не се обаждаш, ако се обадиш, ставаш лош. Вие не давате на никого да ви критикува, защото си мислите, че правите страшен продукт. "
    ----
    "Факти", нещо познато да ви се вижда в изказването му?...😎

    15:28 20.12.2025

  • 3 бате Пепи

    7 0 Отговор
    Ти при Комунизма живееше като Симеончо бе Главчоо!

    Коментиран от #6

    15:41 20.12.2025

  • 4 цял живот на хранилката

    6 1 Отговор
    едни и същи боклууци работят във БФС-то

    15:42 20.12.2025

  • 5 Тъпак

    5 1 Отговор
    Тогава при социализма мушико тръпа игра твоя татко Гунди Якимов иии и бяха с класи над тези сега а над теб с десетки класи. Не петни имената на големите. На кой си се метнал и ти и отрока но сте за Карлуково.

    15:42 20.12.2025

  • 6 само питам

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "бате Пепи":

    тоя знае ли от коя страна се хваща мотиката? или само знае как се пъха разплащателната банкова карта?

    15:43 20.12.2025

  • 7 БФС

    5 1 Отговор
    Свалете от Екран Овчата глава той е опасен за развитието на футбола в България!

    15:43 20.12.2025

  • 8 само питам

    4 2 Отговор
    вили ами те са същите от преди 10 11 89 само че сега са техните синове дъщери и внуци нищо ново под слънцето

    15:43 20.12.2025

  • 9 пешо

    6 0 Отговор
    баща ти от кой беше един от заклетите комунисти

    15:49 20.12.2025

  • 10 Точен

    3 3 Отговор
    ФК Левски /днес Беевски/ и ЦСКА /днес Цоцка/ бяха държавните отбори при комунизма и крадяха всички качествени футболисти. Плашеха съдии, беснееха на терена и извън него. Велиславчо си живееше преди като Симеончо, а сега синът му е пак Симеончо. Ако някой извън ЦСКА и ФК Левски си разреши да плещи такива глупости като Вуцов, отдавна да е в затвора...

    15:51 20.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бих казал

    1 0 Отговор
    А здрасти… наздраве за батето…

    16:02 20.12.2025

  • 13 Въгларово

    1 0 Отговор
    Баща му управляваше по времето на социализма,а сега този никой не го брои за нищо и се чуди,как да привлече вниманието

    16:04 20.12.2025

  • 14 Ритнитопковец и училище, несъвместими

    2 0 Отговор
    Кога е имало комунизъм в България, двойкаджия?

    16:22 20.12.2025

  • 15 Наследствен спорт в България, спорт няма

    1 0 Отговор
    С комунизъм плащат тези, които най-са се възползвали. И този като наследствен футболист и треньор ни просветлява.

    16:27 20.12.2025

  • 16 Ей, кво нещо!

    1 0 Отговор
    Добре,че беше баща му, иначе и в махалата нямаше да има думата

    16:28 20.12.2025

  • 17 Бай Груди Сапа

    1 0 Отговор
    Га зема един сап, деееа и тебе,и Херо,и БФС-тата и всичките ви 6оклуци, деееа и палячовците ви, деееа

    16:30 20.12.2025

  • 18 Така е

    0 0 Отговор
    още казват ИЗПЪЛКОМА !

    16:33 20.12.2025

  • 19 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Добре ,че беше комунизЪма за да може такава посредствена фамилия ка тази на Овчеглавия да се изхранва от футбол поколения наред.

    16:36 20.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ