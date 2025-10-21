БФС определи диалога с Наско Сираков като "конструктивен", ще има нова среща

Българският футболен съюз излезе с комюнике след срещата между президента на централата Георги Иванов, националния селекционер Александър Димитров, собственика на Левски Наско Сираков, изпълнителния директор на клуба от "Герена" Даниел Боримиров и вратаря Светослав Вуцов. От обявената информация става ясно, че може да се очаква нов разговор - този път между щаба на националния отбор, Вуцов и треньора на вратарите на "сините" Божидар Митрев.

"По-рано днес в “efbet Национална футболна база” в Бояна се проведе среща между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и селекционера на националния отбор Александър Димитров, от една страна, и собственика на ПФК "Левски" Наско Сираков, изп. директор на клуба Даниел Боримиров и вратаря Светослав Вуцов. Събитието премина при конструктивен диалог между двете страни, които обсъдиха възникналата ситуация след последните мачове на националния отбор. В края на разговора бе отправена покана за нова среща в следващите дни между щаба на националния отбор, Светослав Вуцов и треньора на вратарите в ПФК "Левски" Божидар Митрев", написаха от БФС.