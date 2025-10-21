Новини
БФС определи диалога с Наско Сираков като "конструктивен", ще има нова среща

21 Октомври, 2025 14:29 514 1

В края на разговора бе отправена покана за нова среща в следващите дни между щаба на националния отбор, Светослав Вуцов и треньора на вратарите в ПФК "Левски" Божидар Митрев

Българският футболен съюз излезе с комюнике след срещата между президента на централата Георги Иванов, националния селекционер Александър Димитров, собственика на Левски Наско Сираков, изпълнителния директор на клуба от "Герена" Даниел Боримиров и вратаря Светослав Вуцов. От обявената информация става ясно, че може да се очаква нов разговор - този път между щаба на националния отбор, Вуцов и треньора на вратарите на "сините" Божидар Митрев.

"По-рано днес в “efbet Национална футболна база” в Бояна се проведе среща между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и селекционера на националния отбор Александър Димитров, от една страна, и собственика на ПФК "Левски" Наско Сираков, изп. директор на клуба Даниел Боримиров и вратаря Светослав Вуцов. Събитието премина при конструктивен диалог между двете страни, които обсъдиха възникналата ситуация след последните мачове на националния отбор. В края на разговора бе отправена покана за нова среща в следващите дни между щаба на националния отбор, Светослав Вуцов и треньора на вратарите в ПФК "Левски" Божидар Митрев", написаха от БФС.


  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Какво има да му се обсъжда. Треньора обявява, че го изхвърля дисциплинарно и повече не го иска и край на въпроса. Да е за урок на останалите. Очевидно вината е в Светослав Вуцов, който имал 2 провинения, но не казват какви - разни пишат успивания, други конфликти. Въпреки това го пуснаха срещу Испания. Направил е избора си, чао. Отделно БФС да го накаже примерно 2 мача, за проявата му в мача с Черно море. Явно му влияят лошо баща му, където като треньор на Хебър едва ли не повечето мачове бе наказан. И Георги Петков който му е бил треньор в Славия.
    Когато не се взимат мерки навреме, после от такива разни се забиват с 200км/ч в рейсове. Да не се питате от къде се появяват. Такива се отглеждат. Точно срещу това трябва да бъдат наказвани. Или както е българската поговорка, бий дупе, че да не биеш дупище.

    15:09 21.10.2025

