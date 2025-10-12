Найденов: Е, сега вече футболните хора ще има да ми философстват поне една седмица, вместо да работят

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов използва социалните мрежи, за да изрази мнението си след тежката загуба на България от Турция с 1:6. Резултатът на почивката беше равен, но през второто полувреме "лъвовете" допуснаха 5 безответни попадения на стадион "Васил Левски".

"Е, сега вече футболните хора ще има да ми философстват поне една седмица … вместо да се хванат да бачкат", написа Найденов във "Фейсбук".