Найденов: Е, сега вече футболните хора ще има да ми философстват поне една седмица, вместо да работят

12 Октомври, 2025 12:31 753 12

  • цветомир найденов-
  • футбол-
  • цска 1948-
  • национален отбор-
  • българия-
  • бфс-
  • световни квалификации

Резултатът на почивката беше равен, но през второто полувреме "лъвовете" допуснаха 5 безответни попадения на стадион "Васил Левски"

Найденов: Е, сега вече футболните хора ще има да ми философстват поне една седмица, вместо да работят - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов използва социалните мрежи, за да изрази мнението си след тежката загуба на България от Турция с 1:6. Резултатът на почивката беше равен, но през второто полувреме "лъвовете" допуснаха 5 безответни попадения на стадион "Васил Левски".

"Е, сега вече футболните хора ще има да ми философстват поне една седмица … вместо да се хванат да бачкат", написа Найденов във "Фейсбук".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Докато има големи пари във футбола ще е така.Трябва да играят аматьори които обичат футбола.

    Коментиран от #5, #9

    12:33 12.10.2025

  • 2 Лопата Орешник

    13 0 Отговор
    Трябва да е абсолютно забранено компании за залози да имат общо със спорт!

    12:34 12.10.2025

  • 3 Планинец

    9 0 Отговор
    Цека, първо си оправи ,,ефбетчето" и залозите пък послем ,, словоблудствай!!!!

    12:37 12.10.2025

  • 4 много е компетентен

    12 0 Отговор
    Четейки публикацията оставаш с впечатлението ,че този герой няма нищо общо с футбола и хазарта.
    Да не би да се занимава с художествена гимнастика?

    12:38 12.10.2025

  • 5 и това ще стане

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Последният софиянец -шеф на БФС.

    12:41 12.10.2025

  • 6 Майстора

    4 0 Отговор
    Тук въпросът не за футбола, а за опростяването на няколко поколения.С малки изключения растат хора, за които единствената цел е лекия и охолен живот.

    12:45 12.10.2025

  • 7 Перо

    7 0 Отговор
    Тоя е един от боклуците, които трябваше да бъдат съдени с Черепа. Цели отбори на футболни клубове залагат на черно тото и в хазарта на тоя елемент! Какъв футбол, какви 5 лв.?

    12:49 12.10.2025

  • 8 Жен-шен

    3 0 Отговор
    Няма ли комисия по хазарта за тоя?

    12:52 12.10.2025

  • 9 матроса

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Така е.Да бяха пуснали някой клубен отбор щеше да играе с хъс и амбиция.Има нещо дълбоко погрешно в селекцията на играчите.Изобщо във всичко.Щом аз,който не разбирам от тази игра съм отвратен,какво остава за почитателите.

    12:56 12.10.2025

  • 10 Алеко

    4 0 Отговор
    Как да бачкат,драги като още от детските отбори треньорите искат пари за да пусне детето да играе,да бачкат здраво и не им пука,че един футболист не може да създаде,ама за това не пишеш иначе много ги разбираш нещата, драги ми Смехурко!

    13:02 12.10.2025

  • 11 Сзо

    0 0 Отговор
    Много е лесно да се критикува. Човек с пари....може са работи за футбола, вместо само да плюе.

    13:15 12.10.2025

  • 12 Как нарича

    0 0 Отговор
    работниците си в фбет популярният като Цеката гений? 0лиг0 френ. Знае ли, че други компании и то не само от сферата избягват да ги вземат на работа? На трейдъри търсил по няколко десетки хиляди, че някой бил спечелил и ще трябва да му ги изплаща фбет, защо били приели залога? Т.е. мисленето е, че залагайте не трябва да печелят. Потресаващо е там, познавам свестни хора минали оттам. Един не е казал хубава дума за него и компанията му. Това за неговото бачкане. Иначе той беше от малкото футболни президенти, които доскоро налагаха основно българи в състава си. От това лято започна сериозна промяна и взе доста чужденци, класирането веднага се промени също. Вече са в тройката числото. И като игра и качество на футболистите наистина могат и да завършат я тройката, ако не се обединят. И понеже той движи всичко и в числото, може да каже какво се промени като смени българите с чужденци.

    13:18 12.10.2025

