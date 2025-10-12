Найденов: Е, сега вече футболните хора ще има да ми философстват поне една седмица, вместо да работят

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов използва социалните мрежи, за да изрази мнението си след тежката загуба на България от Турция с 1:6. Резултатът на почивката беше равен, но през второто полувреме "лъвовете" допуснаха 5 безответни попадения на стадион "Васил Левски".
"Е, сега вече футболните хора ще има да ми философстват поне една седмица … вместо да се хванат да бачкат", написа Найденов във "Фейсбук".
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #9
12:33 12.10.2025
2 Лопата Орешник
12:34 12.10.2025
3 Планинец
12:37 12.10.2025
4 много е компетентен
Да не би да се занимава с художествена гимнастика?
12:38 12.10.2025
5 и това ще стане
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Последният софиянец -шеф на БФС.
12:41 12.10.2025
6 Майстора
12:45 12.10.2025
7 Перо
12:49 12.10.2025
8 Жен-шен
12:52 12.10.2025
9 матроса
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Така е.Да бяха пуснали някой клубен отбор щеше да играе с хъс и амбиция.Има нещо дълбоко погрешно в селекцията на играчите.Изобщо във всичко.Щом аз,който не разбирам от тази игра съм отвратен,какво остава за почитателите.
12:56 12.10.2025
10 Алеко
13:02 12.10.2025
11 Сзо
13:15 12.10.2025
12 Как нарича
13:18 12.10.2025