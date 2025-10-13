Новини
Кирил Котев: Сега се срамуваме, но всичко зависи от нас

13 Октомври, 2025 13:28

Възпитаниците на Александър Димитров претърпяха тежко поражение с 1:6 насред София

Кирил Котев: Сега се срамуваме, но всичко зависи от нас - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Директорът на националните отбори на България по футбол Кирил Котев сподели преди заминаването на „трикольорите“ за Испания, че всички е щаба изпитват срам от случилото се в двубоя с Турция.

Възпитаниците на Александър Димитров претърпяха тежко поражение с 1:6 насред София. Сега предстои още по-тежко изпитание – гостуване на Испания.

На летището, Кирил Котев начерта пътя, по който тимът трябва да се движи, за да започне да радва публиката.

„Искам да изкажа съболезнования за всички близки на Добромир Жечев от цялата федерация. Успяхме да се възстановим, излизаме срещу най-добрия отбор, надявам се да излезем да се борим и да спазим тактическите указания, защото ако се спазват зададените задачи, можем да играем футбол. Всичко си зависи от нас, ние трябва да излезем от тази ситуация, това са най-добрите футболисти на България, трябва да си повярваме, но не бива да изпадаме в ситуации като онзи ден“, сподели Котев.

„Имат качества тези футболисти, показаха го през първото полувреме и не бива да има амплитуди в играта ни. Ние го имаме този психологически проблем, играем горе-долу добре, допускаме грешка и изпадаме в дупка, всичко си зависи от нас. Това е работа и на треньорите, с разговори, това е начинът.“

„Видяхте, че започнахме добре, трябва да си повярваме, трябва да играем мача от началото до края. Какъвто и да е резултатът с Испания, не трябва да се заблуждаваме, трябва да си изчистим грешките и да започнем да надграждаме, да показваме игри и постоянство“, добави директорът на националните формации.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 как

    5 0 Отговор
    е възможно директора на националните отбори да не е добре с главата си.

    13:38 13.10.2025

  • 2 Срам незнам дали е точната дума

    9 0 Отговор
    Когато разглезени чалгаропитеци
    Влезли в националния отбор по всякакъв друг критерий освен футболния
    Се изправят срещу професионални футболисти от която и да е държава това е рузултата
    Нула точки тази кампания че и следващите 2
    Добре че вкарахте гор че може да е единствен за дълго време
    Трябва да ви е срам не че сте паднали а че имате самочуствието че сте футболисти и ръководители на бг футбола тотален позор и не му се вижда края
    Залъгвайте се още че в България има първенсво на европейско ниво

    13:38 13.10.2025

  • 3 Пунчо

    5 1 Отговор
    Все пак да не бъдем толкова критични към момчетата - межди 11 и 13 минута играха добре, и гол вкараха. Ако се стегнат може в следващия мач да поиграят още 2-3 минути както трябва.

    13:41 13.10.2025

  • 4 Да ама в

    3 0 Отговор
    Чалгарниците няма кой да ви бутне

    13:42 13.10.2025

  • 5 Младежа

    3 0 Отговор
    още 1 осмокласник ...........

    13:43 13.10.2025

  • 6 Истината-винаги

    4 0 Отговор
    Тия смешници от националния отбор и техните още по смешни треньори и началници да вземат да се занимават с някоя друга професия, защото във футбола са кръгла нула. АУФИДЕРЗЕН. АРИ ВИДЕРЧИ.

    13:47 13.10.2025

  • 7 Бг история

    4 0 Отговор
    Жалки и смешни сте. Абсолютни некадърници сте и вие и футболистите. Скрийте се вдън земя.

    13:51 13.10.2025

  • 8 Оракул

    4 0 Отговор
    Директоре утре испанците ще ви набутат поне 8 гола. Да сте живи и здрави безсрамници

    13:56 13.10.2025

  • 9 Фактъ

    1 0 Отговор
    С такива директори , такъв футбол и футболисти . Този и , като футболист беше кръгла нула .

    14:12 13.10.2025

