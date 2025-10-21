Новини
Тиаго Алкантара с шанс за исторически дебют начело на Барселона в Ел Класико

21 Октомври, 2025 16:20 475 0

Асистентът на Ханзи Флик в Барселона – Тиаго Алкантара, е сред основните кандидати да води каталунците в едно от най-очакваните събития в испанския футболен календар – Ел Класико, срещу Реал Мадрид, което ще се състои тази неделя от 17:15 часа на стадион „Сантяго Бернабеу“.

Причината за тази потенциална рокада е наказанието, което грози Ханзи Флик след получения червен картон в последния двубой на Барса. Въпреки че ръководството на клуба вече обяви, че ще обжалва санкцията, окончателното решение на Дисциплинарната комисия се очаква в близките дни. До тогава Флик продължава да ръководи тренировъчния процес и да подготвя отбора за тежкото гостуване в Мадрид.

Ако съдбата се усмихне на Тиаго Алкантара и той поеме кормилото на Барселона в този ключов сблъсък, това ще бъде неговият дебют като старши треньор в професионалния футбол. Бившият плеймейкър на Барса и Ливърпул е добре познат на феновете със своята визия и интелигентност на терена, а сега може да докаже качествата си и от другата страна на тъчлинията.


