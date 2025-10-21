Новини
Върджил ван Дайк вдъхновява Ливърпул след поредната загуба

21 Октомври, 2025 17:05 532 0

Футболистът използва социалните мрежи за да вдъхне увереност на отбора

Върджил ван Дайк вдъхновява Ливърпул след поредната загуба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След като Ливърпул претърпя болезнено поражение с 1:2 от Манчестър Юнайтед в неделния следобед, капитанът Върджил ван Дайк не остана безмълвен. Холандският стълб на защитата се обърна към своите съотборници с мотивиращо послание, целящо да върне духа в съблекалнята на „Анфийлд“.

Октомври се оказа истинско изпитание за Ливърпул – четири последователни загуби, включително първото домакинско поражение от „червените дяволи“ от 2016 година насам. Серията от неуспехи срещу Кристъл Палас, Галатасарай и Челси допълнително натежа на плещите на шампионите.

Ван Дайк, който е известен със своята непоколебимост използва социалните мрежи, за да вдъхне увереност на отбора. В публикация в Instagram той написа: „Не бива да се крием – трябва да продължим напред!“

С тези думи капитанът подчерта значението на психическата устойчивост и призова съотборниците си да не се предават, независимо от трудностите.

Според информация на „Дейли Мейл“, 34-годишният защитник е акцентирал върху нуждата от ментално възстановяване, което е не по-малко важно от физическата подготовка, особено преди предстоящия сблъсък с Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
