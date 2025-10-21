Още една държава иска Карлос Насар

Българският спорт е изправен пред сериозно предизвикателство, след като още една богата държава от Близкия изток се включи в надпреварата за привличането на звездата на щангите Карлос Насар. Според информация на "24 часа", Бахрейн вече се конкурира с Катар и Саудитска Арабия за подписа на трикратния световен и олимпийски шампион.
Причината за засиления интерес е ясна – Карлос Насар гарантира медали на всяко голямо първенство, а финансовите предложения, които получава, надхвърлят 2 милиона долара. Такива суми са немислими за българските стандарти и поставят под въпрос бъдещето на младия талант в родината му. Ако Насар приеме офертата, България рискува да загуби един от най-успешните си спортисти по чисто икономически причини.
За да стане трансферът факт, е необходимо съгласие не само от федерацията, но и от Българския олимпийски комитет и Министерството на младежта и спорта. Предвид предишни сделки с Азербайджан, сега правилникът изисква одобрение от всички институции – нещо, което изглежда малко вероятно.
Ако българските власти не дадат зелена светлина, Насар ще трябва да изчака две години след последното си участие за България, преди да може да се състезава за нова държава. Това означава, че той би могъл да се завърне на международната сцена едва за световното първенство през 2027 г., пропускайки началото на олимпийските квалификации за Лос Анджелис 2028.
Междувременно Международната федерация по вдигане на тежести въвежда по-строги критерии за участие на Олимпийски игри. С намаления брой категории и ограничените квоти, само осемте най-добри в световната ранглиста ще получат шанс да се борят за олимпийско злато, при условие че са участвали в редица задължителни турнири. Така възможностите за натурализирани спортисти се стесняват, а континенталните квоти и уайлдкардите остават в миналото.
През последните години Бахрейн се превърна в сериозен фактор в световния спорт, благодарение на привличането на чуждестранни таланти. Всички олимпийски отличия на страната са спечелени именно от натурализирани спортисти, което прави интереса към Карлос Насар напълно логичен.
Ситуацията около Карлос Насар е тревожен сигнал за българския спорт. Ако не бъдат намерени адекватни решения и стимули, България може да се прости с един от най-ярките си таланти, а името на Насар да зазвучи под чужд флаг на следващите големи първенства.
1 Шиши атлантика демократ
20:43 21.10.2025
2 Пиши
20:44 21.10.2025
3 за себе си
20:45 21.10.2025
4 Крум
Коментиран от #6, #9, #10
20:47 21.10.2025
5 Гост
20:50 21.10.2025
6 Определено
До коментар #4 от "Крум":Има незаменими , въпреки известното клише.
20:50 21.10.2025
7 АМИ ЩОМ НИЕ
20:52 21.10.2025
8 БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #12
20:56 21.10.2025
9 Крумчо
До коментар #4 от "Крум":ПроЗт си за 10 села.
20:59 21.10.2025
10 Карлос Друсар
До коментар #4 от "Крум":Аз съм спортист на годината, знам, че с изнудване и шантажи, накрая ще ми клекнете и ще стане на моята. Пеевски ми е казал нищо да не подписвам, и да продължавам да ви изнудвам за пари и материални стимули
21:02 21.10.2025
11 Голяма грешка е че се състезава за тази
21:02 21.10.2025
12 Сандокан
До коментар #8 от "БЪЛГАРИЯ":Ти какво предлагаш,да му мием краката ли. Той знае в каква страна живее,като не му харесва прав му път. Или всичко вече се мери с пари,както е модерно. А може и да му отделим специално перо в бюджета или да вдигнем ддс заради него. В крайна сметка с какво е допринесъл за благосъстоянието на хората,нов компютър ли е измислил или е създал нов старт ап с който да помогне на хора с увреждания и т.н.
Коментиран от #19
21:03 21.10.2025
13 Бяхай момче
Коментиран от #15, #16
21:05 21.10.2025
14 Данко Харсъзина
Тук нищо добро не го чака.
21:06 21.10.2025
15 Карлос Друсар
До коментар #13 от "Бяхай момче":Мерси, бате, ще си помисля. Аз обичам България, това е моята родина. Но парите и пълните джобове са преди всичко, те са най-важното. Това разбрах от далаверите ми с пирамидата Бетъл.
21:08 21.10.2025
16 Крум
До коментар #13 от "Бяхай момче":То и в катар,като се контузи ,бързо ще излезе от кръга на интереси.
21:08 21.10.2025
17 Цък
Коментиран от #20
21:11 21.10.2025
18 Любопитен
21:11 21.10.2025
19 Бегай
До коментар #12 от "Сандокан":Големшматарок си.
Той създава радост.
Създава гордост в българските сърца.
Ако не си адекватен да го осъзнаеш-бегай...
21:13 21.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 1488
да вземат и стоичков, стораро и бащата на сияна
21:24 21.10.2025
22 Аз съм сигурен
Коментирайте сериозно бре шматароци.Повечето не сте виждали две хиляди лева на едно място,а изказвате крайни мнения,от завист естествено,по оферти,чиито параметри в кеш дори не сте и сънували!
21:25 21.10.2025
23 Цвете
21:26 21.10.2025
24 Ако не избяга навреме от
21:38 21.10.2025
25 Край
21:38 21.10.2025
26 Гост
21:46 21.10.2025