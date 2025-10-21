Още една държава иска Карлос Насар

Българският спорт е изправен пред сериозно предизвикателство, след като още една богата държава от Близкия изток се включи в надпреварата за привличането на звездата на щангите Карлос Насар. Според информация на "24 часа", Бахрейн вече се конкурира с Катар и Саудитска Арабия за подписа на трикратния световен и олимпийски шампион.

Причината за засиления интерес е ясна – Карлос Насар гарантира медали на всяко голямо първенство, а финансовите предложения, които получава, надхвърлят 2 милиона долара. Такива суми са немислими за българските стандарти и поставят под въпрос бъдещето на младия талант в родината му. Ако Насар приеме офертата, България рискува да загуби един от най-успешните си спортисти по чисто икономически причини.

За да стане трансферът факт, е необходимо съгласие не само от федерацията, но и от Българския олимпийски комитет и Министерството на младежта и спорта. Предвид предишни сделки с Азербайджан, сега правилникът изисква одобрение от всички институции – нещо, което изглежда малко вероятно.

Ако българските власти не дадат зелена светлина, Насар ще трябва да изчака две години след последното си участие за България, преди да може да се състезава за нова държава. Това означава, че той би могъл да се завърне на международната сцена едва за световното първенство през 2027 г., пропускайки началото на олимпийските квалификации за Лос Анджелис 2028.

Междувременно Международната федерация по вдигане на тежести въвежда по-строги критерии за участие на Олимпийски игри. С намаления брой категории и ограничените квоти, само осемте най-добри в световната ранглиста ще получат шанс да се борят за олимпийско злато, при условие че са участвали в редица задължителни турнири. Така възможностите за натурализирани спортисти се стесняват, а континенталните квоти и уайлдкардите остават в миналото.

През последните години Бахрейн се превърна в сериозен фактор в световния спорт, благодарение на привличането на чуждестранни таланти. Всички олимпийски отличия на страната са спечелени именно от натурализирани спортисти, което прави интереса към Карлос Насар напълно логичен.

Ситуацията около Карлос Насар е тревожен сигнал за българския спорт. Ако не бъдат намерени адекватни решения и стимули, България може да се прости с един от най-ярките си таланти, а името на Насар да зазвучи под чужд флаг на следващите големи първенства.