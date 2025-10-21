Новини
Още една държава иска Карлос Насар

21 Октомври, 2025 20:36

  • карлос насар-
  • бахрейн-
  • катар-
  • саудитска арабия-
  • български щангист-
  • спортно гражданство-
  • олимпийски шампион-
  • трансфер-
  • международна федерация-
  • олимпийски игри-
  • натурализирани спортисти-
  • български спорт

Редица страни изявяват интерес към това да привлекат българския щангист

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Българският спорт е изправен пред сериозно предизвикателство, след като още една богата държава от Близкия изток се включи в надпреварата за привличането на звездата на щангите Карлос Насар. Според информация на "24 часа", Бахрейн вече се конкурира с Катар и Саудитска Арабия за подписа на трикратния световен и олимпийски шампион.

Причината за засиления интерес е ясна – Карлос Насар гарантира медали на всяко голямо първенство, а финансовите предложения, които получава, надхвърлят 2 милиона долара. Такива суми са немислими за българските стандарти и поставят под въпрос бъдещето на младия талант в родината му. Ако Насар приеме офертата, България рискува да загуби един от най-успешните си спортисти по чисто икономически причини.

За да стане трансферът факт, е необходимо съгласие не само от федерацията, но и от Българския олимпийски комитет и Министерството на младежта и спорта. Предвид предишни сделки с Азербайджан, сега правилникът изисква одобрение от всички институции – нещо, което изглежда малко вероятно.

Ако българските власти не дадат зелена светлина, Насар ще трябва да изчака две години след последното си участие за България, преди да може да се състезава за нова държава. Това означава, че той би могъл да се завърне на международната сцена едва за световното първенство през 2027 г., пропускайки началото на олимпийските квалификации за Лос Анджелис 2028.

Междувременно Международната федерация по вдигане на тежести въвежда по-строги критерии за участие на Олимпийски игри. С намаления брой категории и ограничените квоти, само осемте най-добри в световната ранглиста ще получат шанс да се борят за олимпийско злато, при условие че са участвали в редица задължителни турнири. Така възможностите за натурализирани спортисти се стесняват, а континенталните квоти и уайлдкардите остават в миналото.

През последните години Бахрейн се превърна в сериозен фактор в световния спорт, благодарение на привличането на чуждестранни таланти. Всички олимпийски отличия на страната са спечелени именно от натурализирани спортисти, което прави интереса към Карлос Насар напълно логичен.

Ситуацията около Карлос Насар е тревожен сигнал за българския спорт. Ако не бъдат намерени адекватни решения и стимули, България може да се прости с един от най-ярките си таланти, а името на Насар да зазвучи под чужд флаг на следващите големи първенства.


Оценка 4.6 от 11 гласа.
  • 1 Шиши атлантика демократ

    5 1 Отговор
    Ще решава всичко в Бълтария

    20:43 21.10.2025

  • 2 Пиши

    5 6 Отговор
    го бегал !

    20:44 21.10.2025

  • 3 за себе си

    6 3 Отговор
    Да последва примера на Наум Шаламанов.

    20:45 21.10.2025

  • 4 Крум

    5 20 Отговор
    Прав му път. Сега и да му се молим ли и да го чакаме условия да поставя.ако не е той,Друг ще го замести,незаменими няма.

    Коментиран от #6, #9, #10

    20:47 21.10.2025

  • 5 Гост

    10 2 Отговор
    Българите са обречени, защото продават децата си.

    20:50 21.10.2025

  • 6 Определено

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Крум":

    Има незаменими , въпреки известното клише.

    20:50 21.10.2025

  • 7 АМИ ЩОМ НИЕ

    15 0 Отговор
    НЕ ГО ЦЕНИМ,ЯВНО ДРУГИ С ПРАВО ГО ЦЕНЯТ И ЖЕЛАЯТ.ЗАТОВА СПОРТА НИ Е ЗЛЕ ,ПОНЕЖЕ ПОВЕЧЕТО ШЕФОВЕ НА СПОРТНИТЕ ФЕДЕРАЦИИ СА ЗАВЪРШЕНИ ОЛИГОФРЕНИ.

    20:52 21.10.2025

  • 8 БЪЛГАРИЯ

    12 2 Отговор
    Не заслужава такъв спортист.Ние сме злобни и завистливи,а иначе ревем от умиление като вдигнат бг флага и пускат химна след постиженията му.

    Коментиран от #12

    20:56 21.10.2025

  • 9 Крумчо

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Крум":

    ПроЗт си за 10 села.

    20:59 21.10.2025

  • 10 Карлос Друсар

    2 11 Отговор

    До коментар #4 от "Крум":

    Аз съм спортист на годината, знам, че с изнудване и шантажи, накрая ще ми клекнете и ще стане на моята. Пеевски ми е казал нищо да не подписвам, и да продължавам да ви изнудвам за пари и материални стимули

    21:02 21.10.2025

  • 11 Голяма грешка е че се състезава за тази

    7 2 Отговор
    Корумпирана и антибългарска управа на държавата ,когато България се върне на българите тогава може ,но дотогава да се състезава за тези които го уважават и ценят а това не е в България

    21:02 21.10.2025

  • 12 Сандокан

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "БЪЛГАРИЯ":

    Ти какво предлагаш,да му мием краката ли. Той знае в каква страна живее,като не му харесва прав му път. Или всичко вече се мери с пари,както е модерно. А може и да му отделим специално перо в бюджета или да вдигнем ддс заради него. В крайна сметка с какво е допринесъл за благосъстоянието на хората,нов компютър ли е измислил или е създал нов старт ап с който да помогне на хора с увреждания и т.н.

    Коментиран от #19

    21:03 21.10.2025

  • 13 Бяхай момче

    8 1 Отговор
    Ако останеш тук ше умреш в мзерия и глад на стари години. Малкошиса примерите със български спортисти които са останали българия да се състезават за страната , било боксиори , щангисти и т.н.... Още при първата контузия ще спрат да ти вдигат телефона това май си го забравил и показно как се действа тук в бг. Ще останеш забравен

    Коментиран от #15, #16

    21:05 21.10.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Да заминава. В Българските щанги освен наркотрафиканти и престъпници, други няма.
    Тук нищо добро не го чака.

    21:06 21.10.2025

  • 15 Карлос Друсар

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Бяхай момче":

    Мерси, бате, ще си помисля. Аз обичам България, това е моята родина. Но парите и пълните джобове са преди всичко, те са най-важното. Това разбрах от далаверите ми с пирамидата Бетъл.

    21:08 21.10.2025

  • 16 Крум

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бяхай момче":

    То и в катар,като се контузи ,бързо ще излезе от кръга на интереси.

    21:08 21.10.2025

  • 17 Цък

    0 5 Отговор
    Да се маха. Печели медали, но не е никакъв изключителен спортист какъвто го изкарват. Като човек е кръгла нула. Преди имаше също категория до 94 кг. Постиженията на Насар са с над 10 кг по малко и в двете движения.

    Коментиран от #20

    21:11 21.10.2025

  • 18 Любопитен

    0 5 Отговор
    Вземайте го, даже ще ви платим даже да го направите. Не ни трябва просяк, който само в устата му е дай пари.

    21:11 21.10.2025

  • 19 Бегай

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сандокан":

    Големшматарок си.
    Той създава радост.
    Създава гордост в българските сърца.
    Ако не си адекватен да го осъзнаеш-бегай...

    21:13 21.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 1488

    4 2 Отговор
    даваме им го безплатно
    да вземат и стоичков, стораро и бащата на сияна

    21:24 21.10.2025

  • 22 Аз съм сигурен

    2 0 Отговор
    99% от хората,които пишат тук,патриотите един вид.Та точно те за 2 милиона долара ще поемат и бахрейнски резнат бахур отзад,като бонус към договора!
    Коментирайте сериозно бре шматароци.Повечето не сте виждали две хиляди лева на едно място,а изказвате крайни мнения,от завист естествено,по оферти,чиито параметри в кеш дори не сте и сънували!

    21:25 21.10.2025

  • 23 Цвете

    2 0 Отговор
    Да заминава, като тук в България " няма ли пари? ".Така и Младите ни Надежди, бъдещите Лекари, ако и за тях няма, те ще си потърсят щастието извън пределите на България. 🫣🤫🤔

    21:26 21.10.2025

  • 24 Ако не избяга навреме от

    0 0 Отговор
    Мутроландия ,може би ще последва тъжната съдба на също големия спортист Серафим Тодоров

    21:38 21.10.2025

  • 25 Край

    0 0 Отговор
    Да вкара във федерацията 500 Хил долара и да заминава. Добро ни е момчето парички сега трябва да прави че после с тоя спорт само хамалин може да работи. Пък и е половин българин - половин арабин. Българите порадва сега е време и арабухите да му се порадват.

    21:38 21.10.2025

  • 26 Гост

    0 0 Отговор
    Аз този го бях пратил някъде, а той се връща като конска муха на лай....! А, ви той хък воже и това да е, са лети нонстоп около тай сочтото лай....! За мен е аут, цвичка! Да връи на,,,, барабар с феновете от форума! Аре, сий ю!!!

    21:46 21.10.2025

