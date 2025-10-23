Карлос Насар се завръща в германската Бундеслига

Олимпийският първенец и трикратен №1 в света - Карлос Насар, сподели, че след година пауза отново се завръща в германската Бундеслига по вдигане на тежести.

Насар вдига за германския тим Хайнсхайм и три поредни години бе избран за защитник №1 в Бундеслигата заради добрите си резултати, въпреки че отборът му не е много силен.

През тази година обаче Насар реши да редуцира състезанията си заради зачестилите контузии. Насар пропусна състезанията в отборното първенство на Германия и участва само на европейското в Кишинев и на световното в Фьорде, където стана шампион със световни рекорди и на двата турнира.

"Първата ми основна цел е европейското първенство в Грузия догодина. Също така се завръщам в Бундеслигата и ще участвам там с моя отбор", заяви Насар в предаването "На кафе" по NOVA.