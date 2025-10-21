Новини
Спорт »
Други спортове »
Гореща футболна муза прикова вниманието в социалните мрежи

Гореща футболна муза прикова вниманието в социалните мрежи

21 Октомври, 2025 23:06 378 0

  • социалните мрежи-
  • аини гарсия -
  • половинката -
  • нико уилямс-
  • феновете -
  • снимки

Чаровната Аини Гарсия разпали въображението на феновете

Гореща футболна муза прикова вниманието в социалните мрежи - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълна от възхищение заля социалните мрежи, след като чаровната Аини Гарсия – половинката на футболиста Нико Уилямс – отново разпали въображението на феновете с поредица изкусителни снимки. Испанската красавица не спира да радва последователите си с провокативни фотоси, които за броени минути събират хиляди харесвания и бурни аплодисменти в коментарите.

Аини и звездата на Атлетик Билбао са неразделни вече повече от година, а връзката им изглежда по-силна от всякога.

Очарователната брюнетка не крие радостта си от решението на своя любим да остане верен на баския клуб, въпреки сериозния интерес от европейски гиганти като Барселона и Байерн Мюнхен през изминалото лято.

Гарсия често може да бъде забелязана на трибуните на стадиона в Билбао, където страстно подкрепя Нико и неговите съотборници. Със своята ослепителна визия и магнетично присъствие, тя безспорно се превърна в една от най-обсъжданите футболни половинки в Испания, а профилът ѝ в Instagram се радва на все по-голяма популярност.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ