Гореща футболна муза прикова вниманието в социалните мрежи

Вълна от възхищение заля социалните мрежи, след като чаровната Аини Гарсия – половинката на футболиста Нико Уилямс – отново разпали въображението на феновете с поредица изкусителни снимки. Испанската красавица не спира да радва последователите си с провокативни фотоси, които за броени минути събират хиляди харесвания и бурни аплодисменти в коментарите.

Аини и звездата на Атлетик Билбао са неразделни вече повече от година, а връзката им изглежда по-силна от всякога.

Очарователната брюнетка не крие радостта си от решението на своя любим да остане верен на баския клуб, въпреки сериозния интерес от европейски гиганти като Барселона и Байерн Мюнхен през изминалото лято.

Гарсия често може да бъде забелязана на трибуните на стадиона в Билбао, където страстно подкрепя Нико и неговите съотборници. Със своята ослепителна визия и магнетично присъствие, тя безспорно се превърна в една от най-обсъжданите футболни половинки в Испания, а профилът ѝ в Instagram се радва на все по-голяма популярност.