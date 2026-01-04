Новини
Тайсън Фюри с гръмко завръщане на боксовата сцена през 2026 година

Тайсън Фюри с гръмко завръщане на боксовата сцена през 2026 година

4 Януари, 2026 18:30

  • бокс -
  • тайсън фюри -
  • феновете -
  • новината-
  • ринг-
  • завръщане

Очаква се през следващите месеци да бъдат обявени подробности за предстоящите му мачове

Тайсън Фюри с гръмко завръщане на боксовата сцена през 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Британската звезда на професионалния бокс Тайсън Фюри изненада феновете си с новината, че планира да се върне на ринга през 2026 година.

След като през декември 2024 г. обяви края на спортната си кариера, сега той отново разпали страстите в света на тежката категория. Фюри, който напусна бокса след драматична загуба по точки от украинския шампион Олександър Усик – двубой, който му коства три от четирите най-престижни световни титли, сега е решен да докаже, че възрастта е само число.

В социалните мрежи 37-годишният британец сподели с типичния си хумор: „2026-а ще бъде моята година! Върнах се – по-силен и по-устремен от всякога. Няма нищо по-сладко от това да удряш мъже по лицето и да ти плащат за това!“

Новината за завръщането на Тайсън Фюри предизвика бурни реакции сред почитателите на бокса по цял свят. Мнозина вече тръпнат в очакване да видят дали легендарният боец ще успее да си върне загубените титли и да затвърди мястото си сред най-великите в историята на спорта.

След близо година далеч от светлините на прожекторите, Фюри е готов да се впусне в нови предизвикателства и да напише поредната глава в своята впечатляваща кариера.


  • 1 Анонимен

    0 0 Отговор
    Свършил е парите и този келт.

    19:23 04.01.2026

  • 2 Мачът на джипситата

    0 0 Отговор
    Циганският крал срещу индийската кобра, този път нокаута ще е доста преди 6-тия рунд.

    19:34 04.01.2026

