Карвахал с остри думи към Ла Лига: „Петно върху първенството, ако мачът се играе извън Испания“

Капитанът на Реал Мадрид Дани Карвахал не скри възмущението си от идеята двубоят между Виляреал и Барселона да се проведе извън пределите на Испания. В емоционално изявление в социалните мрежи, защитникът на „белия балет“ отправи директни критики към президента на Ла Лига Хавиер Тебас, като обвини ръководството в нарушаване на спортните принципи.

„Когато се погазват правилата, това е равносилно на фалшифициране на цялото първенство. Може да се говори много за видеата на Реал Мадрид, но не бива да се пренебрегва фактът, че подобни действия са в разрез с регламента“, написа Карвахал, подчертавайки, че подобно решение ще остави трайно петно върху имиджа на Ла Лига.

Изказването на Карвахал идва на фона на нарастващото напрежение между Реал Мадрид и ръководството на испанското първенство. Това не е първият случай, в който „кралският клуб“ изразява недоволство от действията на Хавиер Тебас, а ситуацията изглежда все по-напрегната.