Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол

22 Октомври, 2025 06:35 1 491 0

Арсенал постигна категорична победа над Атлетико Мадрид

Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона - Олимпиакос 6:1
1:0 Лопес 7'
2:0 Лопес 39'
2:1 Кааби 50'
3:1 Ямал 68' (д)
4:1 Рашфорд 74'
5:1 Лопес 76'
6:1 Рашфорд 79'

Кайрат Алмати - Пафос 0:0

Арсенал - Атлетико Мадрид 4:0
1:0 Габриел 57'
2:0 Мартинели 64'
3:0 Гьокереш 67'
4:0 Гьокереш 71'

Байер Леверкузен - ПСЖ 2:7
0:1 Пачо 7'
1:1 Гарсия 38'(д)
1:2 Дуе 41'
1:3 Кварацхелия 44'
1:4 Дуе 45+3'
1:5 Мендеш 50'
2:5 Гарсия 54'
2:6 Дембеле 66'
2:7 Витиня 90'

Виляреал - Манчестър Сити 0:2
0:1 Халанд 17'
0:2 Силва 40'

Роял Юнион СЖ - Интер 0:4
0:1 Дъмфрис 41'
0:2 Мартинес 45+1'
0:3 Чалханоглу 53'(д)
0:4 Еспозито 74'

Нюкасъл - Бенфика 3:0
1:0 Гордън 33'
2:0 Барнс 71'
3:0 Барнс 83'

ПСВ Айндховен - Наполи 6:2
0:1 МакТоминей 31'
1:1 Тил 35'
2:1 Сайбари 39'
3:1 Ман 54'
4:1 Ман 80'
4:2 МакТоминей 84'
5:2 Пепи 87'
6:2 Дриуеш 89'

Копенхаген - Борусия Дортмунд 2:4
0:1 Нмека 20'
1:1 Шлотербек 34'(а)
1:2 Бенсебаини 61(д)
1:3 Нмека 77'
1:4 Силва 87'
2:4 Дадасон 90+1'


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
