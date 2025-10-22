Огромна трагедия разтърси Ман Сити

Огромна трагедия разтърси Манчестър Сити и феновете на отбора часове преди мач от Шампионска лига срещу испанския Виляреал. 35-годишен привърженик на „гражданите“ е бил намерен мъртъв в курорта Бенидорм, който се намира на около 130 мили от Виляреал.

Според информация на „Манчестър Ивнинг Нюз“, безжизненото тяло на Гай Брадшоу е било намерено в леглото от негов приятел, с който двамата е трябвало да гледат на живо двубоя във вторник вечер.

35-годишният Брадшоу, баща на едно дете, от Уитъншоу, е собственик на фирма за почистване на килими. Той оставя след себе си 11-годишна дъщеря, майка си Жанет, брат си близнак Кейн и по-малкия си брат Зак.

Причината за смъртта на привърженика все още не е потвърдена, но от семейството му обявиха пред медиите, че за момента няма следи за насилствена смърт.

We are deeply saddened by the passing of Guy Bradshaw, a City supporter who tragically died in Spain before the Club’s match against Villarreal last night.



Everyone at the Club sends their condolences to his family, friends, and fellow fans during this difficult time.⁰

Once a… — Manchester City (@ManCity) October 22, 2025

Брадшоу е трябвало да гледа мача между Виляреал и Сити заедно с баща си, който пътувал за Испания по-късно през деня.

Според братовчедката на загиналия фен, пътуването е било организирано в последния момент и Брадшоу не е имал валидна застраховка,

От Манчестър Сити потвърдиха за трагедията с кратко съобщение в социалните мрежи.

„Дълбоко сме натъжени от кончината на Гай Брадшоу, привърженик на Сити, който трагично почина в Испания преди мача на отбора срещу „Виляреал“ снощи. Всички в клуба изказваме най-искрени съболезнования на неговото семейство, приятели и фенове в този труден момент. Веднъж „Син“, завинаги „Син“.“

Създадена е и дарителска страница за подпомагане на семейството на Гай Брадшоу.