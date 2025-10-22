Новини
Спорт »
Световен футбол »
Огромна трагедия разтърси Ман Сити

Огромна трагедия разтърси Ман Сити

22 Октомври, 2025 15:15 945 6

  • манчестър сити-
  • футбол-
  • шампионска лига-
  • фен-
  • починал-
  • привърженик

35-годишен привърженик на „гражданите“ е бил намерен мъртъв в курорта Бенидорм, който се намира на около 130 мили от Виляреал

Огромна трагедия разтърси Ман Сити - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огромна трагедия разтърси Манчестър Сити и феновете на отбора часове преди мач от Шампионска лига срещу испанския Виляреал. 35-годишен привърженик на „гражданите“ е бил намерен мъртъв в курорта Бенидорм, който се намира на около 130 мили от Виляреал.

Според информация на „Манчестър Ивнинг Нюз“, безжизненото тяло на Гай Брадшоу е било намерено в леглото от негов приятел, с който двамата е трябвало да гледат на живо двубоя във вторник вечер.

35-годишният Брадшоу, баща на едно дете, от Уитъншоу, е собственик на фирма за почистване на килими. Той оставя след себе си 11-годишна дъщеря, майка си Жанет, брат си близнак Кейн и по-малкия си брат Зак.

Причината за смъртта на привърженика все още не е потвърдена, но от семейството му обявиха пред медиите, че за момента няма следи за насилствена смърт.

Брадшоу е трябвало да гледа мача между Виляреал и Сити заедно с баща си, който пътувал за Испания по-късно през деня.

Според братовчедката на загиналия фен, пътуването е било организирано в последния момент и Брадшоу не е имал валидна застраховка,

От Манчестър Сити потвърдиха за трагедията с кратко съобщение в социалните мрежи.

„Дълбоко сме натъжени от кончината на Гай Брадшоу, привърженик на Сити, който трагично почина в Испания преди мача на отбора срещу „Виляреал“ снощи. Всички в клуба изказваме най-искрени съболезнования на неговото семейство, приятели и фенове в този труден момент. Веднъж „Син“, завинаги „Син“.“

Създадена е и дарителска страница за подпомагане на семейството на Гай Брадшоу.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 1 Отговор
    Мда ,играчите са потресени!Днес цял ден ядат бахур и халва. 🦧🦍😪🦍🦧

    Коментиран от #2

    15:18 22.10.2025

  • 2 Леля Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    И Мара се ориентира към бахура ... на Милен

    Коментиран от #5

    15:23 22.10.2025

  • 3 Отвратен

    2 0 Отговор
    безжизненото тяло на Гай Брадшоу е било намерено в леглото от негов приятел, !? Тоя ГаЙ май е бил Гей !

    Коментиран от #4

    15:25 22.10.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Отвратен":

    Починал е по време на еднополова любовна игра.🌈🌈🌈🥳🤣👍

    Коментиран от #6

    15:31 22.10.2025

  • 5 Мара Атанасова с евтините очила

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Леля Гошо":

    По време на кекс, Милен единствено гледа да ми го вкара отзад. Никога не ме хваща за циците или за пу... Каква е разликата дали е с мен или с мъж?

    15:40 22.10.2025

  • 6 Цеко

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Теб не те чака нещо по-различно.

    15:56 22.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ