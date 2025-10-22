Носителят на Златната топка се завърна: Влязох малко на пръсти

Звездата на ПСЖ Усман Дембеле се завърна в състава след контузия, отбелязвайки гол при победата със 7:2 над Байер Леверкузен в Шампионската лига. Носителят на "Златната топка" не само допринесе за успеха, но и отправи коментар относно червения картон на Иля Забарни.

"Започнахме мача добре, откривайки резултата. След това имахме труден период с много жълти и червени картони. Мисля, че можехме да избегнем нашия червен картон", каза той, намеквайки за изгонването на Забарни.

Френският национал, който наскоро спечели "Златната топка", похвали съотборниците си за тяхното хладнокръвие след хаотично първо полувреме.

"Останахме в мача с два гола на Дезире Дуе. Просто трябваше да продължим през второто полувреме. Трябва да продължим така, това е само първата половина на сезона. Трябва да продължим напред спокойно", каза още той.

Дембеле призна, че се е надявал да се завърне по-рано, но похвали треньора Луис Енрике за решението относно възстановяването му.

"Влязох малко на пръсти. Исках да вляза срещу Страсбург, но треньорът ми каза да изчакам малко. Чувствах се много добре в този мач. Добро подаване от Брадли Баркола и успях да вкарам топката в мрежата, чувствам се добре", каза още Дембеле.