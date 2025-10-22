Новини
Спорт »
Световен футбол »
Носителят на Златната топка се завърна: Влязох малко на пръсти

Носителят на Златната топка се завърна: Влязох малко на пръсти

22 Октомври, 2025 17:15 355 1

  • псж-
  • усман дембеле-
  • футбол

Исках да вляза срещу Страсбург, но треньорът ми каза да изчакам малко

Носителят на Златната топка се завърна: Влязох малко на пръсти - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на ПСЖ Усман Дембеле се завърна в състава след контузия, отбелязвайки гол при победата със 7:2 над Байер Леверкузен в Шампионската лига. Носителят на "Златната топка" не само допринесе за успеха, но и отправи коментар относно червения картон на Иля Забарни.

"Започнахме мача добре, откривайки резултата. След това имахме труден период с много жълти и червени картони. Мисля, че можехме да избегнем нашия червен картон", каза той, намеквайки за изгонването на Забарни.

Френският национал, който наскоро спечели "Златната топка", похвали съотборниците си за тяхното хладнокръвие след хаотично първо полувреме.

"Останахме в мача с два гола на Дезире Дуе. Просто трябваше да продължим през второто полувреме. Трябва да продължим така, това е само първата половина на сезона. Трябва да продължим напред спокойно", каза още той.

Дембеле призна, че се е надявал да се завърне по-рано, но похвали треньора Луис Енрике за решението относно възстановяването му.

"Влязох малко на пръсти. Исках да вляза срещу Страсбург, но треньорът ми каза да изчакам малко. Чувствах се много добре в този мач. Добро подаване от Брадли Баркола и успях да вкарам топката в мрежата, чувствам се добре", каза още Дембеле.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    То Леверкузен напуснаха поне 7 ключови играча. Бе най-очакваното да се сринат, както преди се случи с Аякс пак така. Друг е въпросът, че ПСЖ бяха супер точни.
    Златната топка трябваше да спечели примерно Донарума, благодарение на който стигнаха финала на ШЛ. Новият им вратар съм виждал как се издънва в ситуации които Донарума би спасил. Хем без да ги следя.

    17:32 22.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ