Ла Лига се сблъска със стена: Мачът във Флорида пропадна след бурни спорове

Испанската футболна лига Ла Лига трябваше да осъществи исторически пробив, като изнесе двубой от шампионата на територията на САЩ, но амбициозният проект се срина с гръм и трясък. Планираният спектакъл между Виляреал и Барселона, който трябваше да се проведе на 20 декември в слънчев Маями, бе отменен, слагайки точка на месеци на трескава подготовка и разгорещени дебати.

Организаторите от Relevent Sports официално обявиха, че се отказват от провеждането на събитието, позовавайки се на „непредвидимата обстановка в Испания през последните седмици“.

Въпреки че УЕФА първоначално даде зелена светлина за реализирането на срещата, нарастващото напрежение и несигурността около инициативата се оказаха непреодолими.

В центъра на бурята се оказа Реал Мадрид. Само часове преди официалното съобщение, „белият балет“ внесе категорична жалба до Висшия спортен съвет на Испания (CSD), с която остро възрази срещу провеждането на мач от Ла Лига извън испанските граници. Този ход на гранда от Мадрид окончателно наклони везните и принуди организаторите да дръпнат ръчната спирачка. Въпреки ентусиазма на феновете зад Океана и първоначалната подкрепа от европейските футболни институции, съпротивата на един от най-влиятелните клубове в света се оказа непреодолима бариера. Така 17-ият кръг на испанското първенство ще се играе по традиционния начин – на родна земя, а мечтата за испански футболен празник в Америка остава за по-добри времена.