Новак Джокович се отказва от участие на Мастърса в Париж

Световната тенис сцена остава без една от най-ярките си звезди на предстоящия Мастърс в Париж. Новак Джокович, седемкратен шампион в зала „Берси“, обяви чрез социалните мрежи, че тази година няма да се включи в престижната надпревара във френската столица.

В кратко, но емоционално послание до феновете си, сръбският ас изрази съжаление, че няма да може да зарадва парижката публика.

„Скъпи парижани, за съжаление тази година няма да участвам на турнира. Имам незабравими спомени и невероятни победи тук, а седемте ми титли в Париж са специална част от кариерата ми. Надявам се да се видим отново догодина. Мерси!“, написа Джокович.

Макар и да не посочи конкретна причина за решението си, спортните анализатори предполагат, че физическите неразположения, които го измъчваха по време на азиатските турнири през последните седмици, са изиграли ключова роля за оттеглянето му.

Въпреки отсъствието си от тазгодишния Мастърс, 38-годишният Джокович не смята да слага край на бляскавата си кариера. Наскоро той сподели, че се вдъхновява от дълголетието на спортни икони като ЛеБрон Джеймс, Кристиано Роналдо и Том Брейди, които продължават да се състезават на най-високо ниво и след навършване на 40 години.

Сърбинът продължава да преследва историческата 25-а титла от Големия шлем на сингъл – постижение, което никой друг тенисист не е достигал. През настоящия сезон Джокович достигна полуфиналите на всички четири големи турнира, а последният му голям успех дойде на US Open през 2023 година.

Снимка: Instagram