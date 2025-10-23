Лудогорец с швейцарско предизвикателство в Лига Европа

Българският шампион Лудогорец гостува на швейцарския Йънг Бойс в двубой от третия кръг на основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. Срещата на „Ванкдорф Стейдиъм“ в Берн стартира в 22:00 часа.

Швейцарците започнаха слабо сезона, а към момента отборът е в поредица от две загуби, едната от които с 0:5 срещу Лозана. Всъщност, в четири от последните си шест мача „черно-жълтите“ губят, като победите им са само две. Натискът върху треньора Джорджо Контини логично нараства. В същото време обаче Йънг Бойс не тръгна безкрайно лошо в Лига Европа, където записа успех над ФКСБ с 2:0 м Румъния, но преди това отстъпи с 1:4 като домакин на Панатинайкос на старта. Това отрежда на тима 18-о място с три точки.

Според медиите в Швейцария, евентуален неуспех срещу Лудогорец може да сложи край на престоя на Контини начело на Йънг Бойс. Под негово ръководство „младите момчета“ са атрактивни, но не и успешни. Цели 13 от последните 18 мача на Йънг Бойс във всички състезания са завършвали с попадения и в двете врати.

Резултатите на Лудогорец също са незадоволителни - пет равенства в 11 шампионатни мача. В момента „орлите“ са в серия от три поредни двубоя без победа. Руи Мота и неговите възпитаници също имат три точки в Лига Европа (победа с 2:1 над Малмьо в Швеция и загуба с 0:2 от Реал Бетис в Разград), което не е най-лошият старт на света. Португалският специалист обаче е опрян до стената и победата е без алтернатива, след като в първенството „зелените“ изостават с шест точки от лидера Левски, макар да са с мач по-малко. Вторите полувремена на Лудогорец в Европа се оказват проблем, тъй като тогава отборът е допуснал поне по гол след почивката в пет поредни евромача.

Тренировка на Лудогорец в Берн преди мача с Йънг Бойс в Лига Европа, 22.10.2025 г.

В кадрово отношение Контини ще трябва да се оправя без цели петима играчи в лицето на контузените Фасине Конте, Алвин Санчес, Грегори Вютрих, Родри Смит и на Ебрима Коли.

Руи Мота също има някои проблеми, тъй като извън състава остават Едвин Куртулуш , Георги Терзиев, Агибу Камара и Квадво Дуа, които продължават да лекуват травми, докато Идан Нахмиас беше оставен без картотека за мачовете от основната фаза на турнира.

„Йънг Бойс е много добър отбор, не са в най-добрата си форма, но не им трябва, за да бъдат успешни. Ще вложат много енергия, за да преминат през този лош период. Ние сме тук, за да играем, да се борим за трите точки и да спечелим. Те много използват физиката, с която разполагат. Трябва да отговорим с агресивност, защото не разполагаме с височина. Най-важно е да работим като отбор“, бяха част от думите на Руи Мота по време на пресконференцията си в сряда.

Йънг Бойс и Лудогорец никога не са се срещали помежду си в официална среща, но са се изправяли един срещу друг в два приятелски мача. И двата бяха спечелени от разградчани, включително последният през януари (1:0).