Германска манекенка ще вика срещу Лудогорец

Германската манекенка Ана-Кристина Шварц, който е известна у нас като лице на редица известни мaрки за женска козметика и популярни модни брандове, ще се изправи срещу Лудогорец в четвъртък вечерта на стадион „Ванкдорф“.
31-годишната германка, снимала редица рекламни клипове в България, ще подкрепя Йънг Бойс заради своя съпруг Хайнц Линднер, който е резервен вратар на тима от Берн. Швейцарският тим приема Лудогорец в мач от основната фаза на Лига Европа.
Ана-Кристина често може да бъде видяна на различни спортни събития, когато не е заета с работните си ангажименти. През пролетта тя се похвали с посещение на емблематичната зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, където гледа мач от НБА между местния тим Ню Йорк Никс и Кливланд Кавалиърс.
Брюнетката и Линднер, който е австрийски национал, имат едно дете. Техният син Ноа се роди в началото на февруари 2023 г. Пет месеца по-късно манекенката и вратарят вдигнаха сватба на бреговете на езерото Атерзее в Австрия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 преминаващ
Коментиран от #4
11:37 23.10.2025
2 Страшно
11:44 23.10.2025
3 Трол
11:44 23.10.2025
4 Ще вика от кеф
До коментар #1 от "преминаващ":като и се изреди целия фуртболен отбор.
12:00 23.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Др.Тодор Живков 🇧🇬
12:11 23.10.2025
7 кУмУнист
12:18 23.10.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Германски марки а ка ли?
12:25 23.10.2025