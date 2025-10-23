Новини
Германска манекенка ще вика срещу Лудогорец

23 Октомври, 2025 11:29

31-годишната германка, снимала редица рекламни клипове в България, ще подкрепя Йънг Бойс заради своя съпруг Хайнц Линднер

Германска манекенка ще вика срещу Лудогорец - 1
Павел Ковачев

Германската манекенка Ана-Кристина Шварц, който е известна у нас като лице на редица известни мaрки за женска козметика и популярни модни брандове, ще се изправи срещу Лудогорец в четвъртък вечерта на стадион „Ванкдорф“.

31-годишната германка, снимала редица рекламни клипове в България, ще подкрепя Йънг Бойс заради своя съпруг Хайнц Линднер, който е резервен вратар на тима от Берн. Швейцарският тим приема Лудогорец в мач от основната фаза на Лига Европа.

Ана-Кристина често може да бъде видяна на различни спортни събития, когато не е заета с работните си ангажименти. През пролетта тя се похвали с посещение на емблематичната зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, където гледа мач от НБА между местния тим Ню Йорк Никс и Кливланд Кавалиърс.

Брюнетката и Линднер, който е австрийски национал, имат едно дете. Техният син Ноа се роди в началото на февруари 2023 г. Пет месеца по-късно манекенката и вратарят вдигнаха сватба на бреговете на езерото Атерзее в Австрия.


