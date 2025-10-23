Новини
Спорт »
Световен футбол »
БФС се обсъжда нова идея за намаляване на чужденците в отборите

БФС се обсъжда нова идея за намаляване на чужденците в отборите

23 Октомври, 2025 09:59 555 4

  • намаляване на чужденците-
  • футбол-
  • чужденци-
  • българи-
  • efbet лига

Идеята е от следващия сезон всеки тим да разчита на шестима родни играчи в стартовия състав вместо досегашните 4

БФС се обсъжда нова идея за намаляване на чужденците в отборите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

БФС се обсъжда вариант за увеличаване на задължителния брой български футболисти в отбор във всеки мач от efbet Лига и Mr Bit Втора лига. Идеята е от следващия сезон всеки тим да разчита на шестима родни играчи в стартовия състав вместо досегашните 4, пише "Мач Телеграф".

Правилото "4" бе прието преди началото на настоящата кампания, а клубовете, които не го спазват, трябва да платят наказателна такса от 400 000 лв. Това направиха Лудогорец, Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Берое. Тези 2 млн. лева се разпределят между останалите 11 отбора в елита. Очаква се, ако бъде прието ново правило, да бъде увеличена и сумата, която трябва да внесат клубовете, които не спазват правилото.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ккк

    0 0 Отговор
    не 6 а 10

    10:22 23.10.2025

  • 2 може да намалят броя на

    0 0 Отговор
    играчите на терена . не 11 , а 8 . да тичат малко повече и с повече техника по добър футбол . сега се блъскат и събарят постоянно . има вар и е по добре . спортсмените винаги са лъготели . с грубости и демонстрации са се откроявали кат пандизчии . та ако са по малко ще се разминават на терена по добре . а като събираш чужденците как ще имат общ език . културата и религията са различни . победата е на всяка цена . екипите са много шарени . сега тренера ако иска да каже нещо на някой крещи и пищи та оня от 60-70 м да го разбере .

    Коментиран от #4

    10:26 23.10.2025

  • 3 Даниел

    0 0 Отговор
    Качествени футболисти ще имаме,когато БФС започне да плаща на клубовете да ги развиват,а не обратното!?

    10:32 23.10.2025

  • 4 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "може да намалят броя на":

    Аз за тренировки съм мислел, умишлено да се пускат от едната страна 10 играчи, че да им е по-трудно. И в официални срещи все едно играят с човек повече.

    11:01 23.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ