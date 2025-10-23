БФС се обсъжда нова идея за намаляване на чужденците в отборите

БФС се обсъжда вариант за увеличаване на задължителния брой български футболисти в отбор във всеки мач от efbet Лига и Mr Bit Втора лига. Идеята е от следващия сезон всеки тим да разчита на шестима родни играчи в стартовия състав вместо досегашните 4, пише "Мач Телеграф".
Правилото "4" бе прието преди началото на настоящата кампания, а клубовете, които не го спазват, трябва да платят наказателна такса от 400 000 лв. Това направиха Лудогорец, Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Берое. Тези 2 млн. лева се разпределят между останалите 11 отбора в елита. Очаква се, ако бъде прието ново правило, да бъде увеличена и сумата, която трябва да внесат клубовете, които не спазват правилото.
