Още една контузия в ЦСКА

23 Октомври, 2025 12:01 477 0

В сряда „червените“ подновиха заниманията си преди неделния мач с Берое, след като във вторник Христо Янев даде един ден почивка на състава

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крилото на ЦСКА - Иван Тасев, стана поредният играч, който попадна в лазарета на тима. В сряда „червените“ подновиха заниманията си преди неделния мач с Берое, след като във вторник Христо Янев даде един ден почивка на състава.

Макар оплакванията на Тасев да не са тежки, те му попречиха да тренира със съотборниците си. Сесията бе пропусната и от Иван Турицов, както и от норвежеца Улаус Скаршем. Засега оптимистичните очаквания, че националът ще бъде готов за предстоящия двубой, не се оправдават, а повече яснота се очаква в четвъртък. Турицов продължава да се бори с проблем в аддуктора, който се влоши по време на лагера на националния отбор, откъдето бе освободен по-рано от предвиденото.

Неяснотата около състоянието на Скаршем продължава. Халфът вече повече от месец лекува контузия в коляното и все още не е успял да проведе пълноценна тренировка под ръководството на Христо Янев. Норвежецът продължава да работи по индивидуален възстановителен план и със сигурност ще пропусне двубоя с Берое в неделя от 17:15 часа.


