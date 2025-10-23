Новини
Нелепа ситуацията с водопроводчик донесе глоба за женския отбор на Лацио

23 Октомври, 2025 20:30 742 1

Футболната федерация налага глоба и официално предупреждение заради неупълномощения служител

Нелепа ситуацията с водопроводчик донесе глоба за женския отбор на Лацио - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

За любопитна санкция за женския отбор на Лацио споменават медиите свързани с римския клуб. Според официален документ от спортните власти, клубът “S.S. Lazio Women” е глобен с 500 евро и предупредителна забележка, предава “AllRoundLazio”.

Причината е, че след края на мача неоторизирано лице, което не е част от щаба на отбора и не е фигурирало в протокола, е било допуснато в съдийската съблекалня, за да провери дали има топла вода. Става дума за дежурен водопроводчик, който работи на базата на “орлите”.

Инцидентът е бил придружен от „критика с неуважителен тон и обидни изрази“, макар и не насочени пряко към съдиите или някой от официалните лица. Въпреки това, поведението е счетено за нарушение на регламента.

От комисията уточняват, че тонът не е бил заплашителен, но се е сметнал за неприемлив в контекста на спортното събитие.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вар систем

    3 0 Отговор
    Човека си върши работата, отпушва канали и продухва тръби. Големи претенции имат тези женските отбори.

    20:50 23.10.2025

