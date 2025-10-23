Лионел Меси официално остава в Интер Маями

Лионел Меси официално парафира нов договор с Интер Маями! Новината беше потвърдена от клуба от Мейджър Лийг Сокър (МЛС) чрез видео в социалните мрежи, показващо как аржентинската суперзвезда подписва своето споразумение на строящия се нов клубен стадион, докато около него се чуват скандирания на фенове.

Според информациите, новото обвързване между Меси и "чаплите" е до края на 2028 година. Този контракт се очаква да бъде последният в бляскавата кариера на аржентинеца, тъй като тогава той ще е навършил 41 години.

Легендарното дясно крило пристигна в американския клуб през лятото на 2023 година след дълъг престой в Барселона и двугодишен период в Пари Сен Жермен. Откакто е в МЛС, Меси е изиграл общо 82 мача, в които е реализирал впечатляващите 71 гола и е направил 47 асистенции.

С Интер Маями той вече триумфира с Купата на Лигите през 2023 година, а през изминалата кампания спечели и редовния сезон в МЛС. Освен това Меси беше обявен за MVP (Най-полезен играч) на първенството през миналата година и е фаворит за наградата и през настоящия сезон.