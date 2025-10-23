Футболист изби 2 зъба на съдия след червен картон (ВИДЕО)

Истински шок настъпи по време на мач от резервната лига на Уругвай, когато играч на Сан Лоренсо нападна с глава рефера Алексис Ферейра, избивайки му два зъба, пише The Sun.

Инцидентът се случи в град Малдонадо по време на финала между Сан Лоренсо и Сентрал Молино, след като двама съотборници на нападателя бяха изгонени за обиди към съдията. В кадри от мача се вижда как футболистът се засилва и удря Ферейра с глава право в лицето.

След удара арбитърът залита назад, а от носа и устата му започва да тече обилно кръв. По-късно той потвърди, че е загубил два зъба и е получил сериозен кръвоизлив, изискващ спешна медицинска намеса.

„Изгубих зъби, кървях много и се чувствах замаян. За щастие колегите и играчи от противниковия отбор ми помогнаха веднага“, разказа пострадалият съдия.

Според местните медии нападателят е бил привикан в прокуратурата в понеделник, където е признал вината си и е изразил съжаление. Адвокатът му обяснил, че агресията произлизала от стара вражда между двамата.

Прокурор Ана Розес е започнала разследване и се очаква обвиненият да бъде подведен под отговорност за нанесена телесна повреда при утежняващи обстоятелства.

Президентът на местната футболна лига Алфредо Иснарди определи случая като „безпрецедентно насилие“, а играчът вече е доживотно отстранен от футбола в региона.

В знак на протест срещу случилото се, както Малдонадо Мейджър Лийг, така и съдийският съюз спряха сезона до второ нареждане. Междувременно се обсъждат и санкции срещу клуба Сан Лоренсо.

