Уанда Нара е хвърлила око на звезда на Челси

Уанда Нара е хвърлила око на звезда на Челси

23 Октомври, 2025 19:30

Бившата съпруга на Мауро Икарди е водеща на „Celebrity MasterChef“ в родината си

Уанда Нара е хвърлила око на звезда на Челси - 1
Павел Ковачев

Уанда Нара е хвърлила око на звездата на Челси - Енцо Фернандес, пишат аржентинските медии. Бившата съпруга на Мауро Икарди, 38-годишната Уанда, е водеща на „Celebrity MasterChef“ в родината си.

Приятелката на Фернандес - Валентина Сервантес, която го дари с две деца, също участва в шоуто. И според репортера Сантяго Спосато между двете жени е възникнало напрежение заради съобщение, което Уанда е изпратила на 24-годишния Фернандес. Палавата аржентинка написала: „Току-що те видях в квартала. Пиши ми, ако искаш“.

А Фернандес, вместо да отговори, веднага е показал съобщението на Валентина и това е разгневило Уанда.

Миналата година Енцо Фернандес и Валентина Сервантес се разделиха заради изневярата на футболиста, но по-късно се събраха отново.


    Му е хвърлиха око, после ще му хвърли у една аван! Дано да не е здрав само в краката!

    19:32 23.10.2025

