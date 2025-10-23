Уанда Нара е хвърлила око на звезда на Челси

Уанда Нара е хвърлила око на звездата на Челси - Енцо Фернандес, пишат аржентинските медии. Бившата съпруга на Мауро Икарди, 38-годишната Уанда, е водеща на „Celebrity MasterChef“ в родината си.

Приятелката на Фернандес - Валентина Сервантес, която го дари с две деца, също участва в шоуто. И според репортера Сантяго Спосато между двете жени е възникнало напрежение заради съобщение, което Уанда е изпратила на 24-годишния Фернандес. Палавата аржентинка написала: „Току-що те видях в квартала. Пиши ми, ако искаш“.

А Фернандес, вместо да отговори, веднага е показал съобщението на Валентина и това е разгневило Уанда.

Миналата година Енцо Фернандес и Валентина Сервантес се разделиха заради изневярата на футболиста, но по-късно се събраха отново.