Скот Карсън слага край на дългогодишната си футболна одисея

Бившият страж на Манчестър Сити, Скот Карсън, официално обяви, че затваря вратата към професионалния футбол след впечатляваща 21-годишна кариера. На 40-годишна възраст, опитният вратар реши да окачи ръкавиците, слагайки точка на едно пъстро и изпълнено с емоции пътешествие по терените на Англия.

Карсън, който прекара последните шест сезона в редиците на Манчестър Сити, напусна клуба това лято, след като допринесе за спечелването на цели 11 трофея. Макар и да е записал едва 117 игрови минути с екипа на "гражданите", неговото присъствие в съблекалнята и опитът му бяха безценни за отбора.

В емоционално послание в социалните мрежи, Карсън сподели: „След едно незабравимо пътешествие под рамката на вратата, настъпи моментът да се сбогувам с любимата игра. Футболът ми подари безброй спомени, истински приятелства и мигове, които ще останат завинаги в сърцето ми. Благодаря на всички съотборници, треньори, фенове и клубове, които бяха част от моята история. За мен беше истинска привилегия.“

През своята богата кариера, Карсън е защитавал цветовете на десет различни клуба, като дебютира за Лийдс Юнайтед през 2004 година. Освен клубните си изяви, той има и четири срещи с националния отбор на Англия, оставяйки своя отпечатък и на международната сцена.