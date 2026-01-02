Новини
Спорт »
Световен футбол »
Милан привлече Никлас Фюлкруг под наем от Уест Хем – германският нападател вече е на "Сан Сиро"

Милан привлече Никлас Фюлкруг под наем от Уест Хем – германският нападател вече е на "Сан Сиро"

2 Януари, 2026 16:45 450 0

  • никлас фюлкруг-
  • милан-
  • италианският гранд -
  • уест хем-
  • нападател -
  • сан сиро-
  • под наем -
  • закупуване

Футболистът е отклонил две оферти от клубове в родината си

Милан привлече Никлас Фюлкруг под наем от Уест Хем – германският нападател вече е на "Сан Сиро" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Никлас Фюлкруг официално се присъедини към Милан, след като италианският гранд постигна споразумение с английския Уест Хем. Опитният германски нападател ще играе на "Сан Сиро" под наем до края на сезона, като в договора е включена опция за закупуване на стойност между 13 и 14 милиона евро.

Любопитното е, че тази клауза не е задължителна, което дава гъвкавост на "росонерите" при бъдещи решения.

Фюлкруг, който след броени седмици ще отпразнува 33-ия си рожден ден, ще носи емблематичния номер 9 в състава на Милан. Очаква се той да бъде част от групата още за предстоящия сблъсък с Каляри, макар и да започне срещата от резервната скамейка.


Престоят му в Уест Хем се оказа кратък и не особено успешен – през този сезон германецът записа едва 413 минути на терена, без да успее да се разпише.

Известният футболен журналист Фабрицио Романо разкри, че Фюлкруг е отклонил две оферти от родни клубове в Германия, предпочитайки да приеме предизвикателството в Серия А.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ