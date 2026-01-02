Милан привлече Никлас Фюлкруг под наем от Уест Хем – германският нападател вече е на "Сан Сиро"

Никлас Фюлкруг официално се присъедини към Милан, след като италианският гранд постигна споразумение с английския Уест Хем. Опитният германски нападател ще играе на "Сан Сиро" под наем до края на сезона, като в договора е включена опция за закупуване на стойност между 13 и 14 милиона евро.

Любопитното е, че тази клауза не е задължителна, което дава гъвкавост на "росонерите" при бъдещи решения.

Фюлкруг, който след броени седмици ще отпразнува 33-ия си рожден ден, ще носи емблематичния номер 9 в състава на Милан. Очаква се той да бъде част от групата още за предстоящия сблъсък с Каляри, макар и да започне срещата от резервната скамейка.

Престоят му в Уест Хем се оказа кратък и не особено успешен – през този сезон германецът записа едва 413 минути на терена, без да успее да се разпише.

Известният футболен журналист Фабрицио Романо разкри, че Фюлкруг е отклонил две оферти от родни клубове в Германия, предпочитайки да приеме предизвикателството в Серия А.