Александър Везенков влезе в Идеалния отбор на Евролигата за 2025-а година

Българският баскетболен ас Александър Везенков за пореден път доказа класата си на европейската сцена, след като бе избран сред най-добрите петима играчи в Евролигата за 2025 година. Новината бе официално потвърдена от Българската федерация по баскетбол и предизвика вълна от гордост сред родните фенове на спорта.

Везенков впечатли специалистите с изключителната си ефективност през изминалия сезон. Той оглавява класацията по коефициент на полезно действие със средно 23.0 на мач – постижение, което го отличава като един от най-ценните играчи в турнира. Освен това, българският национал се нарежда на второ място по отбелязани точки с внушителните 751, както и по овладени борби – цели 267 за последните 12 месеца.

В престижната Идеална петица на Евролигата за 2025 г. Везенков си партнира с още четирима елитни баскетболисти: Кендрик Нън от „Панатинайкос“, Майк Джеймс от „Монако“, Силвен Франсиско от „Жалгирис“ и Филип Петрушев, който защитава цветовете на „Дубай“. Това звездно съзвездие е доказателство за високото ниво на конкуренция и класата на избраните.

През настоящия сезон с екипа на „Олимпиакос“ Александър Везенков демонстрира завидна постоянност, като записва средно по 17.7 точки, 7 борби и 1.4 асистенции в 17 изиграни срещи от Евролигата.