Александър Василев ще играе за пето-осмо място на Мастърс турнира при юношите

24 Октомври, 2025 15:38 504 0

Българският тенисист загуби третата си среща от груповата фаза

Александър Василев ще играе за пето-осмо място на Мастърс турнира при юношите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Василев загуби третата си последна среща от груповата фаза на финалния Мастърс по тенис на осемте най-добри в света при юношите (ITF Junior Finals 2025). Надпреварата се провежда в Чънду (Китай).

Българинът отстъпи с 4:6, 0:6 от италианеца Якопо Васами. Така Василев завърши на четвърто място в своята група и ще продължи участието си за разпределение на местата от пето до осмо. Негов съперник утре ще бъде Джак Кенеди (САЩ).


18-годишния Василев беше пробит в началото на първия сет срещу Васами, като при резултат 0:2 срещата беше прекъсната за един час, а след това продължи да се играе в зала. До края първия сет нови пробиви нямаше и така Васами го спечели с 6:4. Във втората част Василев не хвърли всички сили и не успя да вземе гейм.


Александър Василев е третият българин, който играе на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Преди него, Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г.


